В Крыму без света город Саки и поселки Большой Ялты
В Крыму без света город Саки и поселки Большой Ялты - РИА Новости Крым, 28.11.2025
В Крыму без света город Саки и поселки Большой Ялты
В Крыму из-за аварийного отключения на линии электропередачи частично обесточен город Саки. Кроме того, без света в ночь на субботу останутся населенные пункты...
2025-11-28T14:13
2025-11-28T14:13
2025-11-28T14:13
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму из-за аварийного отключения на линии электропередачи частично обесточен город Саки. Кроме того, без света в ночь на субботу останутся населенные пункты Большой Ялты. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго"."Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", уточнили в пресс-службе предприятия "Крымэнерго".Кроме того, на предприятии напомнили, что в график плановых отключений электроэнергии городского округа Ялты внесены дополнения.Специалисты добавили, что без света на данный период останутся Кореиз, Симеиз, Ореанда, Гаспра, и микрорайон Стройгородок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Блэкаут по-украински: как Киев спустя 10 лет оказался на месте КрымаВ Запорожской области без света больше 24,5 тысяч человек после удара ВСУВ ЛНР восстановили электроснабжение для 14,5 тысяч жителей
В Крыму без света город Саки и поселки Большой Ялты
