СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму из-за аварийного отключения на линии электропередачи частично обесточен город Саки. Кроме того, без света в ночь на субботу останутся населенные пункты Большой Ялты. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго"."Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", уточнили в пресс-службе предприятия "Крымэнерго".Кроме того, на предприятии напомнили, что в график плановых отключений электроэнергии городского округа Ялты внесены дополнения.Специалисты добавили, что без света на данный период останутся Кореиз, Симеиз, Ореанда, Гаспра, и микрорайон Стройгородок.
В Крыму без света город Саки и поселки Большой Ялты

14:13 28.11.2025
 
© РИА Новости . Марина Лысцева / Перейти в фотобанкЛампы
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму из-за аварийного отключения на линии электропередачи частично обесточен город Саки. Кроме того, без света в ночь на субботу останутся населенные пункты Большой Ялты. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".
"Город Саки частично остался без энергоснабжения из-за аварийного отключения на линии", – сказано в сообщении.
"Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", уточнили в пресс-службе предприятия "Крымэнерго".
Кроме того, на предприятии напомнили, что в график плановых отключений электроэнергии городского округа Ялты внесены дополнения.
"С 23:00 28 ноября до 09:00 29 ноября 2025 года будет отсутствовать электроснабжение в пяти населенных пунктах", – рассказали в "Крымэнерго".
Специалисты добавили, что без света на данный период останутся Кореиз, Симеиз, Ореанда, Гаспра, и микрорайон Стройгородок.
Блэкаут по-украински: как Киев спустя 10 лет оказался на месте Крыма
В Запорожской области без света больше 24,5 тысяч человек после удара ВСУ
В ЛНР восстановили электроснабжение для 14,5 тысяч жителей
 
