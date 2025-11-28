В бюджет Крыма заложили более 4 млрд рублей на случай ликвидации ЧС

https://crimea.ria.ru/20251128/v-byudzhet-kryma-zalozhili-bolee-4-mlrd-rubley-na-sluchay-likvidatsii-chs-1151274756.html
Глава Крыма Сергей Аксенов подписал закон о бюджете республики на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, принятый ранее Государственным советом РК. В... РИА Новости Крым, 28.11.2025
2025-11-28T18:09
2025-11-28T18:09
2025-11-28T18:12
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов подписал закон о бюджете республики на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, принятый ранее Государственным советом РК. В бюджете на следующий год, в частности, предусмотрены средства на повышение зарплат бюджетникам и создание резерва на случай ликвидации ЧС.Глава республики уточнил, что в 2026 году дополнительные средства будут направлены в том числе на повышение зарплаты бюджетникам (6,5 млрд рублей), создание резерва на случай ликвидации ЧС (4,2 млрд рублей), на предоставление единовременной денежной компенсации взамен предоставления земельного участка в собственность участникам СВО (3,5 млрд рублей).Он также отметил, что все социальные обязательства перед гражданами, включая участников специальной военной операции, будут выполнены в полном объеме.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
18:09 28.11.2025 (обновлено: 18:12 28.11.2025)