В бюджет Крыма заложили более 4 млрд рублей на случай ликвидации ЧС - РИА Новости Крым, 28.11.2025
В бюджет Крыма заложили более 4 млрд рублей на случай ликвидации ЧС
В бюджет Крыма заложили более 4 млрд рублей на случай ликвидации ЧС - РИА Новости Крым, 28.11.2025
В бюджет Крыма заложили более 4 млрд рублей на случай ликвидации ЧС
Глава Крыма Сергей Аксенов подписал закон о бюджете республики на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, принятый ранее Государственным советом РК. В... РИА Новости Крым, 28.11.2025
2025-11-28T18:09
2025-11-28T18:12
крым
бюджет крыма
бюджет
экономика
экономика крыма
сергей аксенов
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов подписал закон о бюджете республики на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, принятый ранее Государственным советом РК. В бюджете на следующий год, в частности, предусмотрены средства на повышение зарплат бюджетникам и создание резерва на случай ликвидации ЧС.Глава республики уточнил, что в 2026 году дополнительные средства будут направлены в том числе на повышение зарплаты бюджетникам (6,5 млрд рублей), создание резерва на случай ликвидации ЧС (4,2 млрд рублей), на предоставление единовременной денежной компенсации взамен предоставления земельного участка в собственность участникам СВО (3,5 млрд рублей).Он также отметил, что все социальные обязательства перед гражданами, включая участников специальной военной операции, будут выполнены в полном объеме.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крым, бюджет крыма, бюджет, экономика, экономика крыма, сергей аксенов, новости крыма
В бюджет Крыма заложили более 4 млрд рублей на случай ликвидации ЧС

В бюджете Крыма 2026 года заложено более 4 млрд рублей на случай ликвидации ЧС - Аксенов

18:09 28.11.2025 (обновлено: 18:12 28.11.2025)
 
© Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 2000 рублей и монета 1 рубль с графическим обозначением символа рубля
Банкноты номиналом 2000 рублей и монета 1 рубль с графическим обозначением символа рубля
© Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов подписал закон о бюджете республики на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, принятый ранее Государственным советом РК. В бюджете на следующий год, в частности, предусмотрены средства на повышение зарплат бюджетникам и создание резерва на случай ликвидации ЧС.
"Доходы бюджета в следующем году составят 241,5 млрд рублей, расходы – 245,4 млрд рублей. Дефицит прогнозируется в размере 3,9 млрд рублей, он полностью обеспечен источниками финансирования. Это говорит о сбалансированности бюджета", – написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
Глава республики уточнил, что в 2026 году дополнительные средства будут направлены в том числе на повышение зарплаты бюджетникам (6,5 млрд рублей), создание резерва на случай ликвидации ЧС (4,2 млрд рублей), на предоставление единовременной денежной компенсации взамен предоставления земельного участка в собственность участникам СВО (3,5 млрд рублей).
Он также отметил, что все социальные обязательства перед гражданами, включая участников специальной военной операции, будут выполнены в полном объеме.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымБюджет КрымаБюджетЭкономикаЭкономика КрымаСергей АксеновНовости Крыма
 
