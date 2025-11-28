Рейтинг@Mail.ru
Строительство Античного проспекта в Севастополе завершат к концу года - РИА Новости Крым, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251128/stroitelstvo-antichnogo-prospekta-v-sevastopole-zavershat-k-kontsu-goda-1151254212.html
Строительство Античного проспекта в Севастополе завершат к концу года
Строительство Античного проспекта в Севастополе завершат к концу года - РИА Новости Крым, 28.11.2025
Строительство Античного проспекта в Севастополе завершат к концу года
В Севастополе до конца года закончат строительство Античного проспекта. Специалистам осталось освоить 15% от всего объема. Об этом сообщил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 28.11.2025
2025-11-28T22:28
2025-11-28T22:28
севастополь
михаил развожаев
строительство
ремонт и строительство дорог в крыму
новости севастополя
городская среда
инфраструктура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1c/1151253820_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_d17648caf5fb66eb462905b9962694b3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе до конца года закончат строительство Античного проспекта. Специалистам осталось освоить 15% от всего объема. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Развожаев уточнил, что подрядчик завершил переустройство сетей водоотведения, канализации, связи и газоснабжения, уже асфальтирует новый проспект. Кроме того, завершается обустройство велодорожек и тротуаров. На 55% готово освещение. На объекте работают порядка 50 человек и 19 единиц техники."Строительство проспекта ведется за счет средств инфраструктурного кредита. Завершить работы планируем до конца этого года", – подчеркнул Развожаев.Он напомнил, что общая протяженность дороги составит 1,74 километра. Здесь будет двухполосное движение с шириной проезжей части 7,5 метров, широкие тротуары по обеим сторонам дороги и велодорожка."Также подрядчик установит светофоры, современные остановочные комплексы с заездными карманами, 12 пешеходных переходов и озеленит территорию", – уточнил в публикации губернатор Севастополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонт подпорных стен в Севастополе: сроки запуска движения смещаютсяВ Севастополе построят новый историко-культурный променадВ Казачьей бухте Севастополя обустроили систему водоотведения
https://crimea.ria.ru/20251126/kogda-v-sevastopole-gazifitsirut-vse-sela-1151197275.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1c/1151253820_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_bdb581e1202c493b750571ba1eb89fa7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, михаил развожаев, строительство, ремонт и строительство дорог в крыму, новости севастополя, городская среда, инфраструктура
Строительство Античного проспекта в Севастополе завершат к концу года

В Севастополе строительство античного проспекта завершат до конца года

22:28 28.11.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевСтроительство Античного проспекта в Севастополе
Строительство Античного проспекта в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе до конца года закончат строительство Античного проспекта. Специалистам осталось освоить 15% от всего объема. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Продолжаем строительство Античного проспекта. Готовность на сегодня – 85%", – написал губернатор в Telegram-канале.
Развожаев уточнил, что подрядчик завершил переустройство сетей водоотведения, канализации, связи и газоснабжения, уже асфальтирует новый проспект. Кроме того, завершается обустройство велодорожек и тротуаров. На 55% готово освещение. На объекте работают порядка 50 человек и 19 единиц техники.
© Telegram Михаил РазвожаевСтроительство Античного проспекта в Севастополе
Строительство Античного проспекта в Севастополе
1 из 3
Строительство Античного проспекта в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевСтроительство Античного проспекта в Севастополе
Строительство Античного проспекта в Севастополе
2 из 3
Строительство Античного проспекта в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевСтроительство Античного проспекта в Севастополе
Строительство Античного проспекта в Севастополе
3 из 3
Строительство Античного проспекта в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
1 из 3
Строительство Античного проспекта в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
2 из 3
Строительство Античного проспекта в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
3 из 3
Строительство Античного проспекта в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
"Строительство проспекта ведется за счет средств инфраструктурного кредита. Завершить работы планируем до конца этого года", – подчеркнул Развожаев.
Он напомнил, что общая протяженность дороги составит 1,74 километра. Здесь будет двухполосное движение с шириной проезжей части 7,5 метров, широкие тротуары по обеим сторонам дороги и велодорожка.
"Также подрядчик установит светофоры, современные остановочные комплексы с заездными карманами, 12 пешеходных переходов и озеленит территорию", – уточнил в публикации губернатор Севастополя.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ремонт подпорных стен в Севастополе: сроки запуска движения смещаются
В Севастополе построят новый историко-культурный променад
В Казачьей бухте Севастополя обустроили систему водоотведения
Газоснабжение
26 ноября, 13:08
Когда в Севастополе газифицируют все села
 
СевастопольМихаил РазвожаевСтроительствоРемонт и строительство дорог в КрымуНовости СевастополяГородская средаИнфраструктура
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:30Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2026-2028 годы
22:28Строительство Античного проспекта в Севастополе завершат к концу года
22:23В Черном море у берегов Турции произошло ЧП еще на одном танкере
22:09Солнечная активность растет – когда ждать новых мощных вспышек
21:44Когда Путин примет Уиткоффа в Москве – ответ Кремля
21:39Экипаж спасли с горящего в Черном море танкера
21:21Россия будет наращивать взаимодействие в науке с другими странами – Путин
21:13Из плана по Украине вычеркнули пункты о ЕС и НАТО
20:47В Феодосии благоустроят набережную – что будет сделано
20:36С "лейкой" и блокнотом: крымские истории Константина Симонова
20:26США готовы признать Крым для заключения мира на Украине – СМИ
20:13В Крыму объявили экстренное предупреждение из-за сильного тумана
20:11Финал ноября: какая погода ждет Крым в последние выходные месяца
19:59В Черном море загорелся танкер из-за внешнего воздействия – власти Турции
19:48Женщина погибла и ранен ребенок при атаке ВСУ по Белгородской области
19:39Как страховые представители "Крыммедстрах" помогают пациентам
19:2922% НДС за услуги банков – что изменит новый закон для простых россиян
19:11Крымский мост: очередь выросла с обеих сторон
18:55Виновника ДТП с погибшей девочкой в Крыму арестовали
18:49Чиновники ответят за срыв уборки в городах Крыма
Лента новостейМолния