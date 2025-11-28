https://crimea.ria.ru/20251128/stroitelstvo-antichnogo-prospekta-v-sevastopole-zavershat-k-kontsu-goda-1151254212.html

Строительство Античного проспекта в Севастополе завершат к концу года

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе до конца года закончат строительство Античного проспекта. Специалистам осталось освоить 15% от всего объема. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Развожаев уточнил, что подрядчик завершил переустройство сетей водоотведения, канализации, связи и газоснабжения, уже асфальтирует новый проспект. Кроме того, завершается обустройство велодорожек и тротуаров. На 55% готово освещение. На объекте работают порядка 50 человек и 19 единиц техники."Строительство проспекта ведется за счет средств инфраструктурного кредита. Завершить работы планируем до конца этого года", – подчеркнул Развожаев.Он напомнил, что общая протяженность дороги составит 1,74 километра. Здесь будет двухполосное движение с шириной проезжей части 7,5 метров, широкие тротуары по обеим сторонам дороги и велодорожка."Также подрядчик установит светофоры, современные остановочные комплексы с заездными карманами, 12 пешеходных переходов и озеленит территорию", – уточнил в публикации губернатор Севастополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонт подпорных стен в Севастополе: сроки запуска движения смещаютсяВ Севастополе построят новый историко-культурный променадВ Казачьей бухте Севастополя обустроили систему водоотведения

