США готовы признать Крым для заключения мира на Украине – СМИ - РИА Новости Крым, 28.11.2025
США готовы признать Крым для заключения мира на Украине – СМИ
США готовы признать Крым для заключения мира на Украине – СМИ - РИА Новости Крым, 28.11.2025
США готовы признать Крым для заключения мира на Украине – СМИ
США готовы признать контроль России над Крымом и другими территориями для заключения соглашения по урегулированию украинского конфликта, сообщает РИА Новости со РИА Новости Крым, 28.11.2025
2025-11-28T20:26
2025-11-28T20:26
сша
крым
россия
новые регионы россии
переговоры
политика
внешняя политика
сми
новости
украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. США готовы признать контроль России над Крымом и другими территориями для заключения соглашения по урегулированию украинского конфликта, сообщает РИА Новости со ссылкой на британскую газету The Telegraph.По словам собеседника издания, президент США Дональд Трамп отправляет в Москву своего спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера, чтобы те якобы сделали "прямое предложение" российскому президенту Владимиру Путину.Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. По словам американского президента Дональда Трампа, исходный мирный план из 28 пунктов был доработан с учетом дополнительных предложений обеих сторон, и осталось лишь несколько пунктов, по которым есть разногласия.Президент России Владимир Путин 27 ноября заявил, что Москва готова к серьезному обсуждению плана США по урегулированию на Украине, который может быть положен в основу будущих договоренностей. При этом, по словам российского лидера, детали плана необходимо переложить на дипломатический язык, а после садиться и серьезно обсуждать конкретные вещи.Путин также отметил, что признание Крыма и новых регионов России является одним из ключевых моментов украинского урегулирования, этот вопрос должен быть предметом переговоров РФ и США.Читайте также на РИА Новости Крым:Венгрия готова обеспечить площадку для переговоров по Украине – ОрбанКто должен признать территориальные реалии между РФ и УкраинойСША передали России основные параметры мирного плана по Украине
сша
крым
россия
новые регионы россии
украина
сша, крым, россия, новые регионы россии, переговоры, политика, внешняя политика, сми, новости, украина
США готовы признать Крым для заключения мира на Украине – СМИ

США готовы признать Крым и новые регионы российскими для заключения мира – СМИ

20:26 28.11.2025
 
© РИА Новости . Василий Батанов / Перейти в фотобанкФрагмент памятника затопленным кораблям в Севастополе
Фрагмент памятника затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости . Василий Батанов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. США готовы признать контроль России над Крымом и другими территориями для заключения соглашения по урегулированию украинского конфликта, сообщает РИА Новости со ссылкой на британскую газету The Telegraph.
"США готовы признать контроль России над Крымом и другими... территориями для заключения соглашения по прекращению конфликта", - пишет издание со ссылкой на "информированный источник".
По словам собеседника издания, президент США Дональд Трамп отправляет в Москву своего спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера, чтобы те якобы сделали "прямое предложение" российскому президенту Владимиру Путину.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. По словам американского президента Дональда Трампа, исходный мирный план из 28 пунктов был доработан с учетом дополнительных предложений обеих сторон, и осталось лишь несколько пунктов, по которым есть разногласия.
Президент России Владимир Путин 27 ноября заявил, что Москва готова к серьезному обсуждению плана США по урегулированию на Украине, который может быть положен в основу будущих договоренностей. При этом, по словам российского лидера, детали плана необходимо переложить на дипломатический язык, а после садиться и серьезно обсуждать конкретные вещи.
Путин также отметил, что признание Крыма и новых регионов России является одним из ключевых моментов украинского урегулирования, этот вопрос должен быть предметом переговоров РФ и США.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Венгрия готова обеспечить площадку для переговоров по Украине – Орбан
Кто должен признать территориальные реалии между РФ и Украиной
США передали России основные параметры мирного плана по Украине
 
СШАКрымРоссияНовые регионы РоссииПереговорыПолитикаВнешняя политикаСМИНовостиУкраина
 
