США готовы признать Крым для заключения мира на Украине – СМИ
США готовы признать Крым для заключения мира на Украине – СМИ
2025-11-28T20:26
2025-11-28T20:26
2025-11-28T20:26
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. США готовы признать контроль России над Крымом и другими территориями для заключения соглашения по урегулированию украинского конфликта, сообщает РИА Новости со ссылкой на британскую газету The Telegraph.По словам собеседника издания, президент США Дональд Трамп отправляет в Москву своего спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера, чтобы те якобы сделали "прямое предложение" российскому президенту Владимиру Путину.Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. По словам американского президента Дональда Трампа, исходный мирный план из 28 пунктов был доработан с учетом дополнительных предложений обеих сторон, и осталось лишь несколько пунктов, по которым есть разногласия.Президент России Владимир Путин 27 ноября заявил, что Москва готова к серьезному обсуждению плана США по урегулированию на Украине, который может быть положен в основу будущих договоренностей. При этом, по словам российского лидера, детали плана необходимо переложить на дипломатический язык, а после садиться и серьезно обсуждать конкретные вещи.Путин также отметил, что признание Крыма и новых регионов России является одним из ключевых моментов украинского урегулирования, этот вопрос должен быть предметом переговоров РФ и США.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Венгрия готова обеспечить площадку для переговоров по Украине – ОрбанКто должен признать территориальные реалии между РФ и УкраинойСША передали России основные параметры мирного плана по Украине
