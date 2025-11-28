Рейтинг@Mail.ru
Россия будет наращивать взаимодействие в науке с другими странами – Путин - РИА Новости Крым, 28.11.2025
Россия будет наращивать взаимодействие в науке с другими странами – Путин
Россия будет наращивать взаимодействие в науке с другими странами – Путин - РИА Новости Крым, 28.11.2025
Россия будет наращивать взаимодействие в науке с другими странами – Путин
Россия будет наращивать взаимодействие в науке с иностранными партнерами и продолжит софинансировать работы ведущих ученых в рамках грантов по целому ряду... РИА Новости Крым, 28.11.2025
2025-11-28T21:21
2025-11-28T21:21
владимир путин (политик)
россия
наука и технологии
молодежь
общество
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Россия будет наращивать взаимодействие в науке с иностранными партнерами и продолжит софинансировать работы ведущих ученых в рамках грантов по целому ряду направлений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками V Конгресса молодых ученых. Стенограмма мероприятия опубликована на сайте Кремля.Путин отметил, что для него стало неожиданным то, что на V Конгрессе собралось уже 8000 человек из более чем 100 стран."Это все-таки очень хороший показатель того, что цели, которые мы перед собой ставили, когда организовывали или думали о проведении таких мероприятий, достигнуты", - указал он.Цель Конгресса, по словам президента РФ, заключается и заключалась в том, чтобы создать площадку для свободного общения и обмена мнениями и идеями, установления новых контактов между теми людьми, которые хотят заниматься наукой. Путин подчеркнул, что наука так же, как и искусство, спорт, должны быть вне политики и объединять людей.Глава государства добавил, что молодые ученые определяют нестандартные, конкурентоспособные разработки. При этом практически все ведущие российские компании так или иначе принимают участие не только в данном Конгрессе, но и на протяжении всего года работают вместе с исследовательскими центрами и, прежде всего, с молодыми учеными.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Россия будет наращивать взаимодействие в науке с иностранными партнерами и продолжит софинансировать работы ведущих ученых в рамках грантов по целому ряду направлений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками V Конгресса молодых ученых. Стенограмма мероприятия опубликована на сайте Кремля.
"О том, как мы сотрудничаем с иностранными партнерами я чуть ниже тоже скажу. Мы, безусловно, будем наращивать такое взаимодействие и от имени государства и по линии государства, безусловно, будем и дальше софинансировать работы ведущих ученых в рамках грантов по целому ряду направлений", - сказал российский лидер.
Путин отметил, что для него стало неожиданным то, что на V Конгрессе собралось уже 8000 человек из более чем 100 стран.
"Это все-таки очень хороший показатель того, что цели, которые мы перед собой ставили, когда организовывали или думали о проведении таких мероприятий, достигнуты", - указал он.
Цель Конгресса, по словам президента РФ, заключается и заключалась в том, чтобы создать площадку для свободного общения и обмена мнениями и идеями, установления новых контактов между теми людьми, которые хотят заниматься наукой. Путин подчеркнул, что наука так же, как и искусство, спорт, должны быть вне политики и объединять людей.
Глава государства добавил, что молодые ученые определяют нестандартные, конкурентоспособные разработки. При этом практически все ведущие российские компании так или иначе принимают участие не только в данном Конгрессе, но и на протяжении всего года работают вместе с исследовательскими центрами и, прежде всего, с молодыми учеными.
