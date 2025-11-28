https://crimea.ria.ru/20251128/rossiya-budet-naraschivat-vzaimodeystvie-v-nauke-s-drugimi-stranami--putin-1151278433.html

Россия будет наращивать взаимодействие в науке с другими странами – Путин

2025-11-28T21:21

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Россия будет наращивать взаимодействие в науке с иностранными партнерами и продолжит софинансировать работы ведущих ученых в рамках грантов по целому ряду направлений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками V Конгресса молодых ученых. Стенограмма мероприятия опубликована на сайте Кремля.Путин отметил, что для него стало неожиданным то, что на V Конгрессе собралось уже 8000 человек из более чем 100 стран."Это все-таки очень хороший показатель того, что цели, которые мы перед собой ставили, когда организовывали или думали о проведении таких мероприятий, достигнуты", - указал он.Цель Конгресса, по словам президента РФ, заключается и заключалась в том, чтобы создать площадку для свободного общения и обмена мнениями и идеями, установления новых контактов между теми людьми, которые хотят заниматься наукой. Путин подчеркнул, что наука так же, как и искусство, спорт, должны быть вне политики и объединять людей.Глава государства добавил, что молодые ученые определяют нестандартные, конкурентоспособные разработки. При этом практически все ведущие российские компании так или иначе принимают участие не только в данном Конгрессе, но и на протяжении всего года работают вместе с исследовательскими центрами и, прежде всего, с молодыми учеными.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

