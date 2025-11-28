https://crimea.ria.ru/20251128/putin-podpisal-zakon-o-federalnom-byudzhete-na-2026-2028-gody-1151279348.html
Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2026-2028 годы
Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2026-2028 годы - РИА Новости Крым, 28.11.2025
Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2026-2028 годы
Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Соответствующий документ размещен на... РИА Новости Крым, 28.11.2025
2025-11-28T22:30
2025-11-28T22:30
2025-11-28T22:30
владимир путин (политик)
россия
бюджет
федеральный бюджет
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/i/ria_soc.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), россия, бюджет, федеральный бюджет, новости
Материал дополняется
Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2026-2028 годы
Путин подписал закон о трехлетнем бюджете России