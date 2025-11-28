Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2026-2028 годы - РИА Новости Крым, 28.11.2025
Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2026-2028 годы
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
 
