После атаки возле Белого дома сотрудница нацгвардии скончалась - Трамп

После атаки возле Белого дома сотрудница нацгвардии скончалась - Трамп - РИА Новости Крым, 28.11.2025

После атаки возле Белого дома сотрудница нацгвардии скончалась - Трамп

Пострадавшая при атаке в Вашингтоне сотрудница нацгвардии скончалась, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости Крым, 28.11.2025

2025-11-28T07:03

2025-11-28T07:03

2025-11-28T07:03

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Пострадавшая при атаке в Вашингтоне сотрудница нацгвардии скончалась, заявил президент США Дональд Трамп.Атака была совершена на двух нацгвардейцев: мужчину и женщину. Стрельба произошла в среду, 26 ноября, в нескольких сотнях метров от Белого дома. Трамп назвал случившееся актом террора. Нацгвардейцы были вооружены и при исполнении. Расследовать эпизод будут как нападение на представителя федеральных правоохранительных органов и по статье о терроризме. Подозреваемому 29 лет, он прибыл из Афганистана в 2021 году после вывода американских сил из республики.После смерти пострадавшей злоумышленнику могут предъявить обвинение в убийстве сотрудника федеральных правоохранительных органов. По этому составу преступнику грозит смертная казнь. Генпрокурор США Пэм Бонди ранее заявила, что гособвинение будет добиваться высшей меры в случае гибели кого-либо из пострадавших.Ранее Дональд Трамп заявил в обращении к нации после стрельбы у Белого дома, что наибольшую угрозу для США представляют нелегальные мигранты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

