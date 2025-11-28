https://crimea.ria.ru/20251128/port-novorossiyska-zakryvayut---vlasti-nazvali-prichinu-1151242180.html
Порт Новороссийска закрывают - власти назвали причину
2025-11-28T08:44
2025-11-28T08:44
2025-11-28T08:51
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В Новороссийске в пятницу в течение двух часов будут проводить стрельбы, из-за этого закроют акваторию морского порта. Об этом сообщили в администрации города-героя.Во время учений запрещено выходить в акваторию на маломерных судах и плавсредствах, включая суда, не подлежащие государственной регистрации, прогулочных, спортивных парусных судах, надувных плавсредствах, гидроциклах, сап-досках. Любые виды подводных работ и водолазные спуски также под запретом.Накануне в Новороссийске также проводились учения военных.В приграничных регионах, в том числе в Крыму и Севастополе, регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны, а также тактические учения российских военных. Гостей и жителей региона предупреждают об их проведении заблаговременно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Без паники: учения по антитеррору пройдут в одной из школ Симферополя41 дрон ВСУ сбит над Крымом и Черным морем и 95 над другими регионами РФВ Сочи объявлена угроза атаки БПЛА - детей просят оставить дома
