Порт Новороссийска закрывают - власти назвали причину

Порт Новороссийска закрывают - власти назвали причину - РИА Новости Крым, 28.11.2025

Порт Новороссийска закрывают - власти назвали причину

В Новороссийске в пятницу в течение двух часов будут проводить стрельбы, из-за этого закроют акваторию морского порта. Об этом сообщили в администрации... РИА Новости Крым, 28.11.2025

2025-11-28

2025-11-28T08:44

2025-11-28T08:51

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В Новороссийске в пятницу в течение двух часов будут проводить стрельбы, из-за этого закроют акваторию морского порта. Об этом сообщили в администрации города-героя.Во время учений запрещено выходить в акваторию на маломерных судах и плавсредствах, включая суда, не подлежащие государственной регистрации, прогулочных, спортивных парусных судах, надувных плавсредствах, гидроциклах, сап-досках. Любые виды подводных работ и водолазные спуски также под запретом.Накануне в Новороссийске также проводились учения военных.В приграничных регионах, в том числе в Крыму и Севастополе, регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны, а также тактические учения российских военных. Гостей и жителей региона предупреждают об их проведении заблаговременно.

2025

Новости

