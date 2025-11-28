Рейтинг@Mail.ru
Порт Новороссийска закрывают - власти назвали причину - РИА Новости Крым, 28.11.2025
Порт Новороссийска закрывают - власти назвали причину
Порт Новороссийска закрывают - власти назвали причину - РИА Новости Крым, 28.11.2025
Порт Новороссийска закрывают - власти назвали причину
В Новороссийске в пятницу в течение двух часов будут проводить стрельбы, из-за этого закроют акваторию морского порта. Об этом сообщили в администрации... РИА Новости Крым, 28.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В Новороссийске в пятницу в течение двух часов будут проводить стрельбы, из-за этого закроют акваторию морского порта. Об этом сообщили в администрации города-героя.Во время учений запрещено выходить в акваторию на маломерных судах и плавсредствах, включая суда, не подлежащие государственной регистрации, прогулочных, спортивных парусных судах, надувных плавсредствах, гидроциклах, сап-досках. Любые виды подводных работ и водолазные спуски также под запретом.Накануне в Новороссийске также проводились учения военных.В приграничных регионах, в том числе в Крыму и Севастополе, регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны, а также тактические учения российских военных. Гостей и жителей региона предупреждают об их проведении заблаговременно.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В Новороссийске в пятницу в течение двух часов будут проводить стрельбы, из-за этого закроют акваторию морского порта. Об этом сообщили в администрации города-героя.

"28 ноября в период с 09.00 по 11.00 спланировано проведение учения с дежурными силами Новороссийской военно-морской базы в акватории морского порта Новороссийск. Будет отрабатываться отражение нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани", - говорится в сообщении.

Во время учений запрещено выходить в акваторию на маломерных судах и плавсредствах, включая суда, не подлежащие государственной регистрации, прогулочных, спортивных парусных судах, надувных плавсредствах, гидроциклах, сап-досках. Любые виды подводных работ и водолазные спуски также под запретом.
Накануне в Новороссийске также проводились учения военных.
В приграничных регионах, в том числе в Крыму и Севастополе, регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны, а также тактические учения российских военных. Гостей и жителей региона предупреждают об их проведении заблаговременно.
Лента новостейМолния