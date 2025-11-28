https://crimea.ria.ru/20251128/pogoda-v-krymu-v-pyatnitsu--1151236660.html

Погода в Крыму в пятницу

В Крыму в пятницу ожидается сухая погода и до 19 градусов тепла. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 28.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в пятницу ожидается сухая погода и до 19 градусов тепла. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +17...19.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9...11, днем +15...17.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность и без осадков. Ночью столики термометров покажут от +10 до +13, днем на ЮБК потеплеет до +19 градусов, на западном и восточном побережье - до +17.

