https://crimea.ria.ru/20251128/orban-khochet-priekhat-v-moskvu-dlya-vstrechi-s-putinym-1151242404.html
Орбан хочет приехать в Москву для встречи с Путиным
Орбан хочет приехать в Москву для встречи с Путиным - РИА Новости Крым, 28.11.2025
Орбан хочет приехать в Москву для встречи с Путиным
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует встретиться президентом России Владимиром Путиным в пятницу. Об этом сообщает агентство Reuters. РИА Новости Крым, 28.11.2025
2025-11-28T09:20
2025-11-28T09:20
2025-11-28T09:20
виктор орбан
владимир путин (политик)
политика
экономика
венгрия
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/18/1123331192_0:19:2798:1592_1920x0_80_0_0_0d9f7da2a7329bc4cdc3b25462027f84.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует встретиться президентом России Владимиром Путиным в пятницу. Об этом сообщает агентство Reuters."Орбан заявил, что встретится с Путиным в Москве в пятницу", - говорится в сообщении.По информации агентства, венгерский политик намерен обсудить поставки нефти и газа, а также меры по урегулированию украинского конфликта.Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что США освободили поставки нефти и газа РФ в Венгрию от санкций бессрочно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Союз против Украины: когда Венгрия, Словакия и Чехия смогут объединитьсяСийярто назвал поставки нефти по "Дружбе" необходимыми для ВенгрииЕсть ли у России друзья на Западе – мнение
венгрия
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/18/1123331192_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_e9f9cc2ba80ddbc5965ade6db08eb773.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктор орбан, владимир путин (политик), политика, экономика, венгрия, россия, новости
Орбан хочет приехать в Москву для встречи с Путиным
Орбан намерен встретиться с Путиным в пятницу в Москве - СМИ