Орбан хочет приехать в Москву для встречи с Путиным - РИА Новости Крым, 28.11.2025
Орбан хочет приехать в Москву для встречи с Путиным
Орбан хочет приехать в Москву для встречи с Путиным - РИА Новости Крым, 28.11.2025
Орбан хочет приехать в Москву для встречи с Путиным
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует встретиться президентом России Владимиром Путиным в пятницу. Об этом сообщает агентство Reuters.
2025-11-28T09:20
2025-11-28T09:20
виктор орбан
владимир путин (политик)
политика
экономика
венгрия
россия
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует встретиться президентом России Владимиром Путиным в пятницу. Об этом сообщает агентство Reuters."Орбан заявил, что встретится с Путиным в Москве в пятницу", - говорится в сообщении.По информации агентства, венгерский политик намерен обсудить поставки нефти и газа, а также меры по урегулированию украинского конфликта.Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что США освободили поставки нефти и газа РФ в Венгрию от санкций бессрочно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Союз против Украины: когда Венгрия, Словакия и Чехия смогут объединитьсяСийярто назвал поставки нефти по "Дружбе" необходимыми для ВенгрииЕсть ли у России друзья на Западе – мнение
венгрия
россия
виктор орбан, владимир путин (политик), политика, экономика, венгрия, россия
Орбан хочет приехать в Москву для встречи с Путиным

Орбан намерен встретиться с Путиным в пятницу в Москве - СМИ

09:20 28.11.2025
 
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует встретиться президентом России Владимиром Путиным в пятницу. Об этом сообщает агентство Reuters.
"Орбан заявил, что встретится с Путиным в Москве в пятницу", - говорится в сообщении.
По информации агентства, венгерский политик намерен обсудить поставки нефти и газа, а также меры по урегулированию украинского конфликта.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что США освободили поставки нефти и газа РФ в Венгрию от санкций бессрочно.
Виктор ОрбанВладимир Путин (политик)ПолитикаЭкономикаВенгрияРоссияНовости
 
