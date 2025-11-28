https://crimea.ria.ru/20251128/novosti-svo-armiya-rf-krushit-ukrainskie-stantsii-radioelektronnoy-borby-1151251120.html

Новости СВО: армия РФ крушит украинские станции радиоэлектронной борьбы

Новости СВО: армия РФ крушит украинские станции радиоэлектронной борьбы - РИА Новости Крым, 28.11.2025

Новости СВО: армия РФ крушит украинские станции радиоэлектронной борьбы

Армия России продвигается по многим участкам фронта и занимает выгодные рубежи и позиции. За неделю российские бойцы уничтожили больше 120 станций РЭБ... РИА Новости Крым, 28.11.2025

2025-11-28T13:32

2025-11-28T13:32

2025-11-28T14:51

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Армия России продвигается по многим участкам фронта и занимает выгодные рубежи и позиции. За неделю российские бойцы уничтожили больше 120 станций РЭБ противника и около сотни складов боеприпасов, горючего и материальных средств. Украинские потери за этот период составили 9460 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Сумской и Черниговской областях и на Харьковском направлении. За неделю в зоне ответственности группировки противник потерял до 935 военнослужащих.Группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю. За неделю на данном направлении противник потерял более 1575 военнослужащих. Уничтожены 77 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 33 склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенные пункты Звановка, Петровское, Иванополье и Васюковка Донецкой Народной Республики. За неделю в зоне ответственности группировки потери ВСУ составили свыше 1650 военнослужащих. Уничтожены 14 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 27 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.Подразделения группировки войск "Центр"заняли более выгодные рубежи и позиции. За неделю в районе населенных пунктов Красноармейск и Димитров ДНР противник потерял свыше 1710 военнослужащих. Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери украинских вооруженных формирований составили более 3215 военнослужащих.Бойцы группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника. Освобождены населенные пункты Тихое, Отрадное Днепропетровской области, Затишье и Новое Запорожье Запорожской области. За неделю на данном направлении ВСУ потеряли свыше 1600 военнослужащих. Уничтожены четыре станции РЭБ и четыре склада материальных средств.Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение в Запорожской области. Потери ВСУ составили до 485 военнослужащих. Уничтожены 32 станции радиоэлектронной борьбы, 28 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.Вооруженные сил РФ уничтожили ЗРК С-300, пусковую установку реактивной системы залпового огня APR-40 румынского производства и две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град".Средствами ПВО сбиты 13 управляемых авиабомб, 13 реактивных снарядов HIMARS, пять управляемых ракет "Нептун" и 1664 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал условие прекращения боевых действий на УкраинеТемп движения российских войск в зоне СВО увеличивается – ПутинКто должен признать территориальные реалии между РФ и Украиной

Новости

