Новости СВО: армия РФ крушит украинские станции радиоэлектронной борьбы - РИА Новости Крым, 28.11.2025
Новости СВО: армия РФ крушит украинские станции радиоэлектронной борьбы
Новости СВО: армия РФ крушит украинские станции радиоэлектронной борьбы - РИА Новости Крым, 28.11.2025
Новости СВО: армия РФ крушит украинские станции радиоэлектронной борьбы
Армия России продвигается по многим участкам фронта и занимает выгодные рубежи и позиции. За неделю российские бойцы уничтожили больше 120 станций РЭБ... РИА Новости Крым, 28.11.2025
2025-11-28T13:32
2025-11-28T14:51
министерство обороны рф
армия и флот
украина
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости
новости сво
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1b/1151226097_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ca9a7090f1d1f6b8ac8607cbfee9a979.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Армия России продвигается по многим участкам фронта и занимает выгодные рубежи и позиции. За неделю российские бойцы уничтожили больше 120 станций РЭБ противника и около сотни складов боеприпасов, горючего и материальных средств. Украинские потери за этот период составили 9460 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Сумской и Черниговской областях и на Харьковском направлении. За неделю в зоне ответственности группировки противник потерял до 935 военнослужащих.Группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю. За неделю на данном направлении противник потерял более 1575 военнослужащих. Уничтожены 77 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 33 склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенные пункты Звановка, Петровское, Иванополье и Васюковка Донецкой Народной Республики. За неделю в зоне ответственности группировки потери ВСУ составили свыше 1650 военнослужащих. Уничтожены 14 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 27 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.Подразделения группировки войск "Центр"заняли более выгодные рубежи и позиции. За неделю в районе населенных пунктов Красноармейск и Димитров ДНР противник потерял свыше 1710 военнослужащих. Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери украинских вооруженных формирований составили более 3215 военнослужащих.Бойцы группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника. Освобождены населенные пункты Тихое, Отрадное Днепропетровской области, Затишье и Новое Запорожье Запорожской области. За неделю на данном направлении ВСУ потеряли свыше 1600 военнослужащих. Уничтожены четыре станции РЭБ и четыре склада материальных средств.Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение в Запорожской области. Потери ВСУ составили до 485 военнослужащих. Уничтожены 32 станции радиоэлектронной борьбы, 28 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.Вооруженные сил РФ уничтожили ЗРК С-300, пусковую установку реактивной системы залпового огня APR-40 румынского производства и две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град".Средствами ПВО сбиты 13 управляемых авиабомб, 13 реактивных снарядов HIMARS, пять управляемых ракет "Нептун" и 1664 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал условие прекращения боевых действий на УкраинеТемп движения российских войск в зоне СВО увеличивается – ПутинКто должен признать территориальные реалии между РФ и Украиной
министерство обороны рф, армия и флот, украина, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости, новости сво
Новости СВО: армия РФ крушит украинские станции радиоэлектронной борьбы

Новости СВО - Киев потерял 9460 боевиков по всей линии фронта за неделю

13:32 28.11.2025 (обновлено: 14:51 28.11.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкСнайпер 25-й общевойсковой армии группировки "Запад"
Снайпер 25-й общевойсковой армии группировки Запад - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Армия России продвигается по многим участкам фронта и занимает выгодные рубежи и позиции. За неделю российские бойцы уничтожили больше 120 станций РЭБ противника и около сотни складов боеприпасов, горючего и материальных средств. Украинские потери за этот период составили 9460 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Сумской и Черниговской областях и на Харьковском направлении. За неделю в зоне ответственности группировки противник потерял до 935 военнослужащих.
Группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю. За неделю на данном направлении противник потерял более 1575 военнослужащих. Уничтожены 77 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 33 склада боеприпасов.
Сводка Минобороны за 28 ноябряСводка Минобороны за 28 ноября
Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенные пункты Звановка, Петровское, Иванополье и Васюковка Донецкой Народной Республики. За неделю в зоне ответственности группировки потери ВСУ составили свыше 1650 военнослужащих. Уничтожены 14 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 27 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.
Подразделения группировки войск "Центр"заняли более выгодные рубежи и позиции. За неделю в районе населенных пунктов Красноармейск и Димитров ДНР противник потерял свыше 1710 военнослужащих. Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери украинских вооруженных формирований составили более 3215 военнослужащих.
Бойцы группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника. Освобождены населенные пункты Тихое, Отрадное Днепропетровской области, Затишье и Новое Запорожье Запорожской области. За неделю на данном направлении ВСУ потеряли свыше 1600 военнослужащих. Уничтожены четыре станции РЭБ и четыре склада материальных средств.
Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение в Запорожской области. Потери ВСУ составили до 485 военнослужащих. Уничтожены 32 станции радиоэлектронной борьбы, 28 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.
Вооруженные сил РФ уничтожили ЗРК С-300, пусковую установку реактивной системы залпового огня APR-40 румынского производства и две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град".
Средствами ПВО сбиты 13 управляемых авиабомб, 13 реактивных снарядов HIMARS, пять управляемых ракет "Нептун" и 1664 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
