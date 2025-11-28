https://crimea.ria.ru/20251128/nazvany-populyarnye-u-abiturientov-kolledzhey-i-tekhnikumov-spetsialnosti-1151242026.html

Названы популярные у абитуриентов колледжей и техникумов специальности

В этом году студентами техникумов и колледжей стали около 1 млн 300 тысяч абитуриентов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства просвещения России. РИА Новости Крым, 28.11.2025

2025-11-28T08:31

2025-11-28T08:31

2025-11-28T08:40

образование в россии

среднее профессиональное образование в крыму

профессия

работа

новости

статистика

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В этом году студентами техникумов и колледжей стали около 1 млн 300 тысяч абитуриентов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства просвещения России.В этом году самыми популярными направлениями среди абитуриентов стали технические специальности: "Программирование и IT-технологии", "Машиностроение и промышленное производство", "Строительство и архитектура". Кроме того, вчерашние школьники хотят учиться на медработников и преподавателей начальных классов. Также спросом пользуется сфера туризма и гостиничного бизнеса, уточнили в ведомстве.Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил о принятии закона, по которому выпускники девятых классов, не прошедшие государственную итоговую аттестацию, смогут получить рабочие специальности без аттестата. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что спрос на среднее профессиональное образование в Крыму вырос на четверть по сравнению с прошлым годом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Названы самые востребованные профессии в РоссииМинтруд назвал квоту для трудовых мигрантов на 2026 год"Учиться и жить": почему абитуриенты со всей России выбирают Крым

2025

