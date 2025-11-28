Рейтинг@Mail.ru
Названы популярные у абитуриентов колледжей и техникумов специальности
Названы популярные у абитуриентов колледжей и техникумов специальности
Названы популярные у абитуриентов колледжей и техникумов специальности - РИА Новости Крым, 28.11.2025
Названы популярные у абитуриентов колледжей и техникумов специальности
В этом году студентами техникумов и колледжей стали около 1 млн 300 тысяч абитуриентов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства просвещения России. РИА Новости Крым, 28.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В этом году студентами техникумов и колледжей стали около 1 млн 300 тысяч абитуриентов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства просвещения России.В этом году самыми популярными направлениями среди абитуриентов стали технические специальности: "Программирование и IT-технологии", "Машиностроение и промышленное производство", "Строительство и архитектура". Кроме того, вчерашние школьники хотят учиться на медработников и преподавателей начальных классов. Также спросом пользуется сфера туризма и гостиничного бизнеса, уточнили в ведомстве.Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил о принятии закона, по которому выпускники девятых классов, не прошедшие государственную итоговую аттестацию, смогут получить рабочие специальности без аттестата. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что спрос на среднее профессиональное образование в Крыму вырос на четверть по сравнению с прошлым годом.
образование в россии, среднее профессиональное образование в крыму, профессия, работа, новости, статистика
Названы популярные у абитуриентов колледжей и техникумов специальности

В России в техникумы и колледжи зачислены около 1 млн 300 тысяч человек - Минпросвещения

08:31 28.11.2025 (обновлено: 08:40 28.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В этом году студентами техникумов и колледжей стали около 1 млн 300 тысяч абитуриентов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства просвещения России.

"По предварительным итогам приемной кампании 2025 года в колледжи в регионах России уже зачислены около 1 млн 300 тысяч человек. Количество бюджетных мест в учреждениях среднего профессионального образования в этом году увеличилось на 68 тысяч и составило 850 тысяч", - говорится в сообщении.

В этом году самыми популярными направлениями среди абитуриентов стали технические специальности: "Программирование и IT-технологии", "Машиностроение и промышленное производство", "Строительство и архитектура". Кроме того, вчерашние школьники хотят учиться на медработников и преподавателей начальных классов. Также спросом пользуется сфера туризма и гостиничного бизнеса, уточнили в ведомстве.
Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил о принятии закона, по которому выпускники девятых классов, не прошедшие государственную итоговую аттестацию, смогут получить рабочие специальности без аттестата. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что спрос на среднее профессиональное образование в Крыму вырос на четверть по сравнению с прошлым годом.
