Над Азовским морем сбили беспилотники ВСУ
Над Азовским морем сбили беспилотники ВСУ - РИА Новости Крым, 28.11.2025
Над Азовским морем сбили беспилотники ВСУ
13 беспилотников ВСУ сбили над четырьмя регионами России и Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 28.11.2025
2025-11-28T17:45
2025-11-28T17:45
2025-11-28T17:49
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. 13 беспилотников ВСУ сбили над четырьмя регионами России и Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Так, шесть дронов сбили над территорией Брянской области, три – над территорией Курской области, два – над акваторией Азовского моря и по одному – над территорией Ростовской и Орловской областей. Как сообщалось ранее, российские силы ПВО в ночь на пятницу перехватили и уничтожили 136 украинских БПЛА, в том числе 29 над Крымом и 14 над акваторией Черного моря.Ранее в пятницу глава Сочи Андрей Прошунин призвал не отправлять детей на занятия в школы и детские сады из-за атаки БПЛА.
17:45 28.11.2025 (обновлено: 17:49 28.11.2025)