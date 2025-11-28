https://crimea.ria.ru/20251128/nad-azovskim-morem-sbili-bespilotniki-vsu-1151274372.html

Над Азовским морем сбили беспилотники ВСУ

Над Азовским морем сбили беспилотники ВСУ - РИА Новости Крым, 28.11.2025

Над Азовским морем сбили беспилотники ВСУ

13 беспилотников ВСУ сбили над четырьмя регионами России и Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 28.11.2025

2025-11-28T17:45

2025-11-28T17:45

2025-11-28T17:49

атаки всу

азовское море

безопасность республики крым и севастополя

новости сво

беспилотник (бпла, дрон)

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. 13 беспилотников ВСУ сбили над четырьмя регионами России и Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Так, шесть дронов сбили над территорией Брянской области, три – над территорией Курской области, два – над акваторией Азовского моря и по одному – над территорией Ростовской и Орловской областей. Как сообщалось ранее, российские силы ПВО в ночь на пятницу перехватили и уничтожили 136 украинских БПЛА, в том числе 29 над Крымом и 14 над акваторией Черного моря.Ранее в пятницу глава Сочи Андрей Прошунин призвал не отправлять детей на занятия в школы и детские сады из-за атаки БПЛА.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: армия России теснит врага в ДонбассеФигурантов дела о теракте на Крымском мосту приговорили к пожизненномуПять украинских беспилотников сбили над Черным морем

