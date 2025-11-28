Рейтинг@Mail.ru
Над Азовским морем сбили беспилотники ВСУ - РИА Новости Крым, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251128/nad-azovskim-morem-sbili-bespilotniki-vsu-1151274372.html
Над Азовским морем сбили беспилотники ВСУ
Над Азовским морем сбили беспилотники ВСУ - РИА Новости Крым, 28.11.2025
Над Азовским морем сбили беспилотники ВСУ
13 беспилотников ВСУ сбили над четырьмя регионами России и Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 28.11.2025
2025-11-28T17:45
2025-11-28T17:49
атаки всу
азовское море
безопасность республики крым и севастополя
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/07/1131924242_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_aa28cbd3a3683f46156e4b1255c8107d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. 13 беспилотников ВСУ сбили над четырьмя регионами России и Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Так, шесть дронов сбили над территорией Брянской области, три – над территорией Курской области, два – над акваторией Азовского моря и по одному – над территорией Ростовской и Орловской областей. Как сообщалось ранее, российские силы ПВО в ночь на пятницу перехватили и уничтожили 136 украинских БПЛА, в том числе 29 над Крымом и 14 над акваторией Черного моря.Ранее в пятницу глава Сочи Андрей Прошунин призвал не отправлять детей на занятия в школы и детские сады из-за атаки БПЛА.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: армия России теснит врага в ДонбассеФигурантов дела о теракте на Крымском мосту приговорили к пожизненномуПять украинских беспилотников сбили над Черным морем
азовское море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/07/1131924242_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ac9c05e7b27afb3d8c8069478d0f164e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
атаки всу, азовское море, безопасность республики крым и севастополя, новости сво, беспилотник (бпла, дрон)
Над Азовским морем сбили беспилотники ВСУ

Над Азовским морем и четырьмя регионами России сбили 13 беспилотников ВСУ

17:45 28.11.2025 (обновлено: 17:49 28.11.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота противовоздушной обороны России
Работа противовоздушной обороны России - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. 13 беспилотников ВСУ сбили над четырьмя регионами России и Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В период с 13.00 мск до 17.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

Так, шесть дронов сбили над территорией Брянской области, три – над территорией Курской области, два – над акваторией Азовского моря и по одному – над территорией Ростовской и Орловской областей.
Как сообщалось ранее, российские силы ПВО в ночь на пятницу перехватили и уничтожили 136 украинских БПЛА, в том числе 29 над Крымом и 14 над акваторией Черного моря.
Ранее в пятницу глава Сочи Андрей Прошунин призвал не отправлять детей на занятия в школы и детские сады из-за атаки БПЛА.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Новости СВО: армия России теснит врага в Донбассе
Фигурантов дела о теракте на Крымском мосту приговорили к пожизненному
Пять украинских беспилотников сбили над Черным морем
 
Атаки ВСУАзовское мореБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости СВОБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:55Виновника ДТП с погибшей девочкой в Крыму арестовали
18:49Чиновники ответят за срыв уборки в городах Крыма
18:30Роскомнадзор заявил о возможной блокировке WhatsApp* в России
18:25Глава офиса Зеленского Ермак подал в отставку
18:09В бюджет Крыма заложили более 4 млрд рублей на случай ликвидации ЧС
18:00Машина времени и чудеса вокруг: в Крыму открылось новогоднее министерство
17:45Над Азовским морем сбили беспилотники ВСУ
17:42Путин подписал закон о повышении НДС до 22%
17:14Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру пятницы
17:02Мединский высмеял слова Каллас о "нападении России на 19 стран"
16:54Не мечтайте о Крыме: кому Захарова адресовала предупреждение
16:42Кто инициировал обыски у Ермака
16:21Судмедэкспертам в Севастополе вынесли приговор за взятки
15:40Коррупционный скандал на Украине может осложнить переговоры – Кремль
15:21Российское оружие для стран ОДКБ – чего хочет Москва
14:45Командиру ракетной бригады ВСУ дали срок за обстрел пляжа в Учкуевке
14:41Упорядочить использование ИИ - Карякин рассказал об инициативах Совфеда
14:17Венгрия продолжает сотрудничество с РФ вопреки давлению – Орбан
14:13В Крыму без света город Саки и поселки Большой Ялты
14:09Венгрия готова обеспечить площадку для переговоров по Украине – Орбан
Лента новостейМолния