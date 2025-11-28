https://crimea.ria.ru/20251128/mrot-v-rossii-s-1-yanvarya-2026-goda-sostavit-27-093-rublya--zakon-1151279687.html

МРОТ в России с 1 января 2026 года составит 27 093 рубля – закон

2025-11-28T22:46

2025-11-28T22:46

2025-11-28T22:49

минимальный размер оплаты труда (мрот)

россия

владимир путин (политик)

экономика

общество

закон и право

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России будет составлять 27 093 рублей. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Отмечается, что закон направлен на обеспечение повышения заработной платы около 4,6 миллиона работников.Соотношение с медианной заработной платой за предыдущий год составляет 48%. Медианная зарплата за 2024 год, по данным Росстата, 56 443 рубля.Ранее профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов отметил, что повышение минимального размера оплаты труда в России затронет трудовые договоры, систему социальных выплат и страховых взносов. Помимо зарплат, пересмотр МРОТ скажется на размере больничных и других социальных выплат.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

