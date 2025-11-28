Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру пятницы
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру пятницы
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру пятницы - РИА Новости Крым, 28.11.2025
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру пятницы
У Крымского моста вечером в пятницу начала скапливаться очередь перед пунктом досмотра на выезде с полуострова. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной РИА Новости Крым, 28.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. У Крымского моста вечером в пятницу начала скапливаться очередь перед пунктом досмотра на выезде с полуострова. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.На Крымском мосту действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Также ограничения введены и со стороны Тамани.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра. Мост могут закрыть в целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической угрозы.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов оценил безопасность Крымского моста перед курортным сезономВ Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мостКрым вошел в топ-3 самых популярных направлений у туристов
Новости
крым, крымский мост, логистика, очереди на крымском мосту, керчь, тамань, новости, новости крыма
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру пятницы

Крымский мост сейчас – очередь растет со стороны Керчи

17:14 28.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. У Крымского моста вечером в пятницу начала скапливаться очередь перед пунктом досмотра на выезде с полуострова. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 100 транспортных средств", - информирует канал по состоянию на 17 часов.
Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
На Крымском мосту действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Также ограничения введены и со стороны Тамани.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра. Мост могут закрыть в целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической угрозы.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Ситуация на дорогах Крыма
 
Лента новостейМолния