Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру пятницы

У Крымского моста вечером в пятницу начала скапливаться очередь перед пунктом досмотра на выезде с полуострова. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной РИА Новости Крым, 28.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. У Крымского моста вечером в пятницу начала скапливаться очередь перед пунктом досмотра на выезде с полуострова. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.На Крымском мосту действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Также ограничения введены и со стороны Тамани.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра. Мост могут закрыть в целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической угрозы.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов оценил безопасность Крымского моста перед курортным сезономВ Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мостКрым вошел в топ-3 самых популярных направлений у туристов

