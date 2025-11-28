https://crimea.ria.ru/20251128/krymskiy-most-ochered-vyrosla-s-obeikh-storon-1151276446.html
Крымский мост: очередь выросла с обеих сторон
Крымский мост: очередь выросла с обеих сторон
2025-11-28T19:11
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. У Крымского моста вечером в пятницу растет очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.По состоянию на 19:00 со стороны Керчи находится 157 транспортных средств. Двумя часами ранее проезда ожидали 100 машин.Со стороны Тамани очередь перед пунктом ручного досмотра за два часа увеличилась до 32-х транспортных средств.На Крымском мосту действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Также ограничения введены и со стороны Тамани.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра. Мост могут закрыть в целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической угрозы.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов оценил безопасность Крымского моста перед курортным сезономВ Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мостКрым вошел в топ-3 самых популярных направлений у туристов
