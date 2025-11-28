Рейтинг@Mail.ru
Крым выбирают для спонтанных осенних поездок – цены в отелях - РИА Новости Крым, 28.11.2025
Крым выбирают для спонтанных осенних поездок – цены в отелях
Крым выбирают для спонтанных осенних поездок – цены в отелях - РИА Новости Крым, 28.11.2025
Крым выбирают для спонтанных осенних поездок – цены в отелях
Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для спонтанных путешествий в ноябре. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для спонтанных путешествий в ноябре. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.Ру."На первом месте Москва, за которой 16% всех спонтанных бронирований. На втором – Санкт-Петербург, а на третьем – Сочи – 8% и 5% внезапных бронирований в ноябре соответственно", - сообщается на сайте сервиса.При этом стоимость ночевки в Москве обойдется в среднем в 4070 рублей, в Питере – в 2874, в Сочи – в 2588 рублей.Далее следуют Краснодар, Казань и Ялта, где средние чеки за размещение в отеле составят 3691, 3645 и 3336 рублей соответственно.В Севастополе ноябрьский отдых обойдется в среднем в 3464 рубля за сутки, в Геленджике – в 3612, в Волгограде – в 3306 рублей. Замыкает рейтинг Анапа, где за номер в отеле просят в среднем 3151 рубль.Алупка лидирует среди направлений с резким ростом бронирований отелей зимой, также в десятке рейтинга оказались Керчь, Алушта, Феодосия, выяснили ранее аналитики Твил.Ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Осенний отдых с питомцами в Крыму – сколько стоит номерАвтотуристы выбирают Ялту и Севастополь – что с ценами на размещениеРоссияне выбирают Крым для отдыха в одиночку – цены на размещение
Крым выбирают для спонтанных осенних поездок – цены в отелях

Ялта и Севастополь вошли в топ-10 направлений для спонтанных путешествий осенью

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для спонтанных путешествий в ноябре. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.Ру.
"На первом месте Москва, за которой 16% всех спонтанных бронирований. На втором – Санкт-Петербург, а на третьем – Сочи – 8% и 5% внезапных бронирований в ноябре соответственно", - сообщается на сайте сервиса.
При этом стоимость ночевки в Москве обойдется в среднем в 4070 рублей, в Питере – в 2874, в Сочи – в 2588 рублей.
Далее следуют Краснодар, Казань и Ялта, где средние чеки за размещение в отеле составят 3691, 3645 и 3336 рублей соответственно.
В Севастополе ноябрьский отдых обойдется в среднем в 3464 рубля за сутки, в Геленджике – в 3612, в Волгограде – в 3306 рублей. Замыкает рейтинг Анапа, где за номер в отеле просят в среднем 3151 рубль.
Алупка лидирует среди направлений с резким ростом бронирований отелей зимой, также в десятке рейтинга оказались Керчь, Алушта, Феодосия, выяснили ранее аналитики Твил.Ру.
