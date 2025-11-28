https://crimea.ria.ru/20251128/komandiru-raketnoy-brigady-vsu-dali-srok-za-obstrel-plyazha-v-uchkuevke-1151266479.html

Командиру ракетной бригады ВСУ дали срок за обстрел пляжа в Учкуевке

Командиру ракетной бригады ВСУ дали срок за обстрел пляжа в Учкуевке - РИА Новости Крым, 28.11.2025

Командиру ракетной бригады ВСУ дали срок за обстрел пляжа в Учкуевке

Командир ракетной бригады ВСУ Ростислав Карпуша заочно приговорен к пожизненному заключению по делу об обстреле в июне 2024 года пляжа в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Командир ракетной бригады ВСУ Ростислав Карпуша заочно приговорен к пожизненному заключению по делу об обстреле в июне 2024 года пляжа в Севастополе, где погибли четыре человека, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.Отмечается, что Карпуша признан виновным по статье о теракте, дело рассматривалось судом в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимого, находящегося в розыске. Карпуша заочно арестован. В сентябре он уже был осужден пожизненно за совершение теракта в Курской области.23 июня прошлого года ВСУ нанесли террористически удар по Севастополю. Город был атакован пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Российская ПВО перехватила четыре из них. Уничтоженная в воздухе пятая ракета разорвалась. Погибли четверо, в том числе двое детей: двухлетняя жительница Севастополя Лиза Кирнос и 9-летняя приезжая девочка София Аверьянова. Ранения получили153 человека. СК России возбудил уголовное дело по статье "Теракт". Отдавшего приказ обстрелять пляж в Севастополе командира ракетной бригады ВСУ объявили в розыск.В апреле 2025 года губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в парке "Учкуевка", рядом с основной аллеей, у выхода к морю, построят часовню в память о жертвах украинского ракетного обстрела 23 июня 2024 года. По словам главы города, с просьбой разрешить поставить часовню в память о дочери и других жертвах украинского террора к властям города обратился отец погибшей Софии – Олег Аверьянов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Бабуля, я не умру?": истории раненных при атаке на Учкуевку детейУчкуевка спустя год после теракта ВСУ: что с отдыхом и безопасностьюПляж, туристы и укрытия: как оборудовали Учкуевку на случай атак ВСУ

