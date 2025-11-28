Рейтинг@Mail.ru
Командиру ракетной бригады ВСУ дали срок за обстрел пляжа в Учкуевке
Командиру ракетной бригады ВСУ дали срок за обстрел пляжа в Учкуевке
Командиру ракетной бригады ВСУ дали срок за обстрел пляжа в Учкуевке - РИА Новости Крым, 28.11.2025
Командиру ракетной бригады ВСУ дали срок за обстрел пляжа в Учкуевке
Командир ракетной бригады ВСУ Ростислав Карпуша заочно приговорен к пожизненному заключению по делу об обстреле в июне 2024 года пляжа в Севастополе, где... РИА Новости Крым, 28.11.2025
2025-11-28T14:45
2025-11-28T14:48
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Командир ракетной бригады ВСУ Ростислав Карпуша заочно приговорен к пожизненному заключению по делу об обстреле в июне 2024 года пляжа в Севастополе, где погибли четыре человека, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.Отмечается, что Карпуша признан виновным по статье о теракте, дело рассматривалось судом в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимого, находящегося в розыске. Карпуша заочно арестован. В сентябре он уже был осужден пожизненно за совершение теракта в Курской области.23 июня прошлого года ВСУ нанесли террористически удар по Севастополю. Город был атакован пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Российская ПВО перехватила четыре из них. Уничтоженная в воздухе пятая ракета разорвалась. Погибли четверо, в том числе двое детей: двухлетняя жительница Севастополя Лиза Кирнос и 9-летняя приезжая девочка София Аверьянова. Ранения получили153 человека. СК России возбудил уголовное дело по статье "Теракт". Отдавшего приказ обстрелять пляж в Севастополе командира ракетной бригады ВСУ объявили в розыск.В апреле 2025 года губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в парке "Учкуевка", рядом с основной аллеей, у выхода к морю, построят часовню в память о жертвах украинского ракетного обстрела 23 июня 2024 года. По словам главы города, с просьбой разрешить поставить часовню в память о дочери и других жертвах украинского террора к властям города обратился отец погибшей Софии – Олег Аверьянов.
Командиру ракетной бригады ВСУ дали срок за обстрел пляжа в Учкуевке

Командир ракетной бригады ВСУ заочно осужден пожизненно за обстрел пляжа в Севастополе

14:45 28.11.2025 (обновлено: 14:48 28.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Командир ракетной бригады ВСУ Ростислав Карпуша заочно приговорен к пожизненному заключению по делу об обстреле в июне 2024 года пляжа в Севастополе, где погибли четыре человека, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.
"За совершение террористического акта к пожизненному лишению свободы заочно приговорен командир 19-й ракетной бригады "Святая Варвара" ВСУ Ростислав Карпуша... По приговору суда первые 12 лет из пожизненного лишения свободы Карпуша будет отбывать в тюрьме, оставшуюся часть наказания – в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Карпуша признан виновным по статье о теракте, дело рассматривалось судом в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимого, находящегося в розыске. Карпуша заочно арестован. В сентябре он уже был осужден пожизненно за совершение теракта в Курской области.
23 июня прошлого года ВСУ нанесли террористически удар по Севастополю. Город был атакован пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Российская ПВО перехватила четыре из них. Уничтоженная в воздухе пятая ракета разорвалась. Погибли четверо, в том числе двое детей: двухлетняя жительница Севастополя Лиза Кирнос и 9-летняя приезжая девочка София Аверьянова. Ранения получили153 человека. СК России возбудил уголовное дело по статье "Теракт". Отдавшего приказ обстрелять пляж в Севастополе командира ракетной бригады ВСУ объявили в розыск.
В апреле 2025 года губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в парке "Учкуевка", рядом с основной аллеей, у выхода к морю, построят часовню в память о жертвах украинского ракетного обстрела 23 июня 2024 года. По словам главы города, с просьбой разрешить поставить часовню в память о дочери и других жертвах украинского террора к властям города обратился отец погибшей Софии – Олег Аверьянов.
Атаки ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)ПриговорУчкуевкаКрымСевастопольНовости КрымаНовости Севастополя
 
