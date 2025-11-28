https://crimea.ria.ru/20251128/kogda-putin-primet-uitkoffa-v-moskve--otvet-kremlya-1151278807.html

Когда Путин примет Уиткоффа в Москве – ответ Кремля

Когда Путин примет Уиткоффа в Москве – ответ Кремля

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом состоится в первой половине следующей недели. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Президент России Владимир Путин 27 ноября заявил, что Москва готова к серьезному обсуждению плана США по урегулированию на Украине, который может быть положен в основу будущих договоренностей. При этом, по словам российского лидера, детали плана необходимо переложить на дипломатический язык, а после садиться и серьезно обсуждать конкретные вещи.Президент также подтвердил, что американская делегация должна приехать в российскую столицу на следующей неделе.Путин также отметил, что признание Крыма и новых регионов России является одним из ключевых моментов украинского урегулирования, этот вопрос должен быть предметом переговоров РФ и США.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США готовы признать Крым для заключения мира на Украине – СМИВенгрия готова обеспечить площадку для переговоров по Украине – Орбан"Запад сбрасывает шкуру": чего ждать РФ от мирных переговоров по Украине

