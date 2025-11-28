Рейтинг@Mail.ru
Когда Путин примет Уиткоффа в Москве – ответ Кремля - РИА Новости Крым, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251128/kogda-putin-primet-uitkoffa-v-moskve--otvet-kremlya-1151278807.html
Когда Путин примет Уиткоффа в Москве – ответ Кремля
Когда Путин примет Уиткоффа в Москве – ответ Кремля - РИА Новости Крым, 28.11.2025
Когда Путин примет Уиткоффа в Москве – ответ Кремля
Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом состоится в первой половине следующей недели. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 28.11.2025
2025-11-28T21:44
2025-11-28T21:47
дмитрий песков
кремль
россия
владимир путин (политик)
стивен уиткофф
политика
внешняя политика
новости
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/1a/1146000566_0:0:3090:1738_1920x0_80_0_0_2f49b3e2768fa2d09df1714e380ed466.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом состоится в первой половине следующей недели. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Президент России Владимир Путин 27 ноября заявил, что Москва готова к серьезному обсуждению плана США по урегулированию на Украине, который может быть положен в основу будущих договоренностей. При этом, по словам российского лидера, детали плана необходимо переложить на дипломатический язык, а после садиться и серьезно обсуждать конкретные вещи.Президент также подтвердил, что американская делегация должна приехать в российскую столицу на следующей неделе.Путин также отметил, что признание Крыма и новых регионов России является одним из ключевых моментов украинского урегулирования, этот вопрос должен быть предметом переговоров РФ и США.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США готовы признать Крым для заключения мира на Украине – СМИВенгрия готова обеспечить площадку для переговоров по Украине – Орбан"Запад сбрасывает шкуру": чего ждать РФ от мирных переговоров по Украине
россия
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/1a/1146000566_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_848e4493e230d7c5c64efe4e10d5f8c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий песков, кремль, россия, владимир путин (политик), стивен уиткофф, политика, внешняя политика, новости, сша
Когда Путин примет Уиткоффа в Москве – ответ Кремля

Путин встретится с Уиткоффом в первой половине следующей недели – Песков

21:44 28.11.2025 (обновлено: 21:47 28.11.2025)
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом
Президент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом состоится в первой половине следующей недели. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В первой половине недели. Мы объявим день своевременно", - цитирует Пескова РИА Новости.
Президент России Владимир Путин 27 ноября заявил, что Москва готова к серьезному обсуждению плана США по урегулированию на Украине, который может быть положен в основу будущих договоренностей. При этом, по словам российского лидера, детали плана необходимо переложить на дипломатический язык, а после садиться и серьезно обсуждать конкретные вещи.
Президент также подтвердил, что американская делегация должна приехать в российскую столицу на следующей неделе.
Путин также отметил, что признание Крыма и новых регионов России является одним из ключевых моментов украинского урегулирования, этот вопрос должен быть предметом переговоров РФ и США.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
США готовы признать Крым для заключения мира на Украине – СМИ
Венгрия готова обеспечить площадку для переговоров по Украине – Орбан
"Запад сбрасывает шкуру": чего ждать РФ от мирных переговоров по Украине
 
Дмитрий ПесковКремльРоссияВладимир Путин (политик)Стивен УиткоффПолитикаВнешняя политикаНовостиСША
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:30Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2026-2028 годы
22:28Строительство Античного проспекта в Севастополе завершат к концу года
22:23В Черном море у берегов Турции произошло ЧП еще на одном танкере
22:09Солнечная активность растет – когда ждать новых мощных вспышек
21:44Когда Путин примет Уиткоффа в Москве – ответ Кремля
21:39Экипаж спасли с горящего в Черном море танкера
21:21Россия будет наращивать взаимодействие в науке с другими странами – Путин
21:13Из плана по Украине вычеркнули пункты о ЕС и НАТО
20:47В Феодосии благоустроят набережную – что будет сделано
20:36С "лейкой" и блокнотом: крымские истории Константина Симонова
20:26США готовы признать Крым для заключения мира на Украине – СМИ
20:13В Крыму объявили экстренное предупреждение из-за сильного тумана
20:11Финал ноября: какая погода ждет Крым в последние выходные месяца
19:59В Черном море загорелся танкер из-за внешнего воздействия – власти Турции
19:48Женщина погибла и ранен ребенок при атаке ВСУ по Белгородской области
19:39Как страховые представители "Крыммедстрах" помогают пациентам
19:2922% НДС за услуги банков – что изменит новый закон для простых россиян
19:11Крымский мост: очередь выросла с обеих сторон
18:55Виновника ДТП с погибшей девочкой в Крыму арестовали
18:49Чиновники ответят за срыв уборки в городах Крыма
Лента новостейМолния