https://crimea.ria.ru/20251128/kakoy-segodnya-prazdnik-28-noyabrya-1133123274.html

Какой сегодня праздник: 28 ноября

Какой сегодня праздник: 28 ноября - РИА Новости Крым, 28.11.2025

Какой сегодня праздник: 28 ноября

Во всем в мире сегодня отмечают День сострадания и День придумывания новых слов, в нашей стране – День профессионального бухгалтера. В 1943 году в Тегеране... РИА Новости Крым, 28.11.2025

2025-11-28T00:00

2025-11-28T00:00

2025-11-28T00:00

праздники и памятные даты

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110882/58/1108825819_0:0:966:543_1920x0_80_0_0_a0e9e67ed90af4c683c007db5c867eac.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Во всем в мире сегодня отмечают День сострадания и День придумывания новых слов, в нашей стране – День профессионального бухгалтера. В 1943 году в Тегеране началась конференция лидеров СССР, США и Великобритании, а в 1948 в Бостоне продали первую камеру "Полароид". Также в этот день родились знаменитые русские поэты Александр Блок и Константин Симонов.Что празднуют в миреДаже не думайте думать что-нибудь плохое. Тем более – кому-нибудь вредить! Именно это имел ввиду индийский поэт Притиш Нанди, который придумал праздновать 28 ноября День сострадания. Идея праздника построена на принципах ахимсы – это когда всех любишь (даже тех, кто вообще не нравится), поэтому мыслишь и действуешь так, чтоб никому не навредить. Но если вы еще не достигли больших высот на пути к просветлению, не навредите при этом собственной нервной системе."Ненастье – отсутствие поблизости хотя бы одного человека по имени Анастасия", – так могла бы выглядеть выдержка из словаря придуманных слов. Придумывайте собственные, присылайте нам в редакцию и можете отметить День придумывания новых слов.То, что День бухгалтера нужен, понятно любому нормальному бухгалтеру. Официально утвержденного профессионального праздника бухгалтеров в нашей стране нет. Зато неофициальных – хоть отбавляй. Один из них отмечают сегодня – День профессионального бухгалтера, учрежденный Институтом Профессиональных Бухгалтеров России. Но праздник можно распространить и на непрофессиональных (если такие бывают).Еще в этот вторник можно отметить День французских тостов. Именины у Дмитрия, Никиты, Петра, Николая.Знаменательные события"Привет, США! Позвоните Вандербильту по телефону 7200", – такую надпись 28 ноября 1922 года в небе над Нью-Йорком вывел самолет. И это был пример первой в мире воздушной рекламы. Кстати, весьма успешной, поскольку позвонили 47 тысяч человек.28 ноября 1943 года в Тегеране началась конференция лидеров СССР, США и Великобритании Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля. На встрече лидеры договорились о совместных действиях в войне против Германии и об открытии Второго фронта в Европе в мае 1944 года.Ровно 75 лет назад в Бостоне стартовали продажи первых камер "Полароид" Эдвина Лэнда. Чудо-камеры стоили целых 90 долларов, но первую партию раскупили в тот же день. Кстати, Лэнд вообще отлично придумывал и продавал: несколькими годами ранее он изобрел поляризационные очки, снял номер в отеле, поставил на подоконник аквариум с золотой рыбкой, пригласил потенциальных покупателей и вручил каждому по поляризационной пластине. В солнечный день из-за бликов золотая рыбка внутри аквариума была не видна, а с помощью поляризационной пластины гости тут же ее увидели. Конечно, сделка состоялась.Кто родилсяВ этот день в 1880 году родился русский поэт Серебряного века Александр Блок, классик русской литературы. Кстати, Александр Александрович был известным сладкоежкой и не упускал случая "побаловаться" мороженым.В 1915 году на свет появился советский поэт и писатель Константин Симонов. В Великую Отечественную войну он работал военным корреспондентом. Его знаменитое стихотворение "Жди меня, и я вернусь" стало одним из любимых произведений советского народа во время войны. Об этом знают немногие, но настоящее имя писателя Кирилл. Псевдоним появился, поскольку Симонову было трудно выговорить свое настоящее имя.Также 28 ноября родились российская актриса и стендап-комик Юлия Ахмедова, английский модельер Джон Гальяно, американская актриса и телеведущая Анна Николь Смит, американский кинорежиссер Джо Данте.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, общество, новости