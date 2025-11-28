https://crimea.ria.ru/20251128/kak-prokhodit-v-krymu-otopitelnyy-sezon-v-rekordno-tepluyu-osen-1151236746.html

Как проходит в Крыму отопительный сезон в рекордно теплую осень

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Отопительный сезон на полуострове стартовал с середины октября. Как он проходит в Крыму в условиях аномально теплой погоды, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства республики Крым Евгений Коваленко.На территории Республики Крым, обозначил он, в этом году отопительный сезон начат в основном с 20 октября с отопления социально значимых объектов и с последующим подключением многоквартирных домов.Однако, в связи с погодными "сюрпризами" теплой осени, главным вопросом на текущий период времени от абонентов жилого фонда Крыма является возможность регулировки отопления.На сегодняшний день такая возможность в большинстве котельных отсутствует, говорит замминистра ЖКХ."Особенно если брать многоквартирные дома, в которые подаются также услуги горячего водоснабжения. При этом соответствующие технические решения при реконструкции котельных, конечно же, предусматриваются, и мы эти вопросы рассматриваем",- разъясняет он.По словам заместителя министра, сейчас ресурсоснабжающие организации вышли на штатный режим работы, то есть все необходимые регулировки и наладки выполнены, а те инциденты, которые возникают, устраняются в оперативном порядке по зоне ответственности либо ресурсоснабжающими организациями, либо управляющими компаниями, либо совместно.Говоря о насущной проблеме по регулировке отопления в зависимости от погоды за окном, Евгений Коваленко рассказал о подготовке новейшей инфраструктуры на части котельных полуострова, позволяющей осуществлять эту функцию."Республика Крым в этом году участвует в казначейских инфраструктурных кредитах. В рамках этих работ будут выполняться мероприятия по модернизации инфраструктуры пяти котельных. То есть две котельные в Ленинском районе и в городе Белогорске будут переходить с жидкого топлива на газ. Также будет выполнена работа по строительству трех блочно-модульных котельных в городе Керчи", - отметил он.По информации министерства, эти мероприятия планируются к реализации с 2025 по 2027 год.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оштрафовали работников УК из-за проблем с отопительным сезономВ России ввели штрафы за нарушения при подготовке к отопительному сезону

