Как проходит в Крыму отопительный сезон в рекордно теплую осень - РИА Новости Крым, 28.11.2025
Как проходит в Крыму отопительный сезон в рекордно теплую осень
Как проходит в Крыму отопительный сезон в рекордно теплую осень - РИА Новости Крым, 28.11.2025
Как проходит в Крыму отопительный сезон в рекордно теплую осень
Отопительный сезон на полуострове стартовал с середины октября. Как он проходит в Крыму в условиях аномально теплой погоды, в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 28.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Отопительный сезон на полуострове стартовал с середины октября. Как он проходит в Крыму в условиях аномально теплой погоды, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства республики Крым Евгений Коваленко.На территории Республики Крым, обозначил он, в этом году отопительный сезон начат в основном с 20 октября с отопления социально значимых объектов и с последующим подключением многоквартирных домов.Однако, в связи с погодными "сюрпризами" теплой осени, главным вопросом на текущий период времени от абонентов жилого фонда Крыма является возможность регулировки отопления.На сегодняшний день такая возможность в большинстве котельных отсутствует, говорит замминистра ЖКХ."Особенно если брать многоквартирные дома, в которые подаются также услуги горячего водоснабжения. При этом соответствующие технические решения при реконструкции котельных, конечно же, предусматриваются, и мы эти вопросы рассматриваем",- разъясняет он.По словам заместителя министра, сейчас ресурсоснабжающие организации вышли на штатный режим работы, то есть все необходимые регулировки и наладки выполнены, а те инциденты, которые возникают, устраняются в оперативном порядке по зоне ответственности либо ресурсоснабжающими организациями, либо управляющими компаниями, либо совместно.Говоря о насущной проблеме по регулировке отопления в зависимости от погоды за окном, Евгений Коваленко рассказал о подготовке новейшей инфраструктуры на части котельных полуострова, позволяющей осуществлять эту функцию."Республика Крым в этом году участвует в казначейских инфраструктурных кредитах. В рамках этих работ будут выполняться мероприятия по модернизации инфраструктуры пяти котельных. То есть две котельные в Ленинском районе и в городе Белогорске будут переходить с жидкого топлива на газ. Также будет выполнена работа по строительству трех блочно-модульных котельных в городе Керчи", - отметил он.По информации министерства, эти мероприятия планируются к реализации с 2025 по 2027 год.
Как проходит в Крыму отопительный сезон в рекордно теплую осень

Как проходит отопительный сезон в Крыму в условиях аномального тепла

08:13 28.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Отопительный сезон на полуострове стартовал с середины октября. Как он проходит в Крыму в условиях аномально теплой погоды, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства республики Крым Евгений Коваленко.
На территории Республики Крым, обозначил он, в этом году отопительный сезон начат в основном с 20 октября с отопления социально значимых объектов и с последующим подключением многоквартирных домов.
"Традиционно в городе Ялта отопление начали подавать немного позже, там было принято решение о начале его с 27 октября. На сегодняшний день по всем 25 муниципальным образованиям Крыма решение о начале отопительного сезона принято, сезон начат", - рассказал замминистра ЖКХ РК.
Однако, в связи с погодными "сюрпризами" теплой осени, главным вопросом на текущий период времени от абонентов жилого фонда Крыма является возможность регулировки отопления.
На сегодняшний день такая возможность в большинстве котельных отсутствует, говорит замминистра ЖКХ.
"Особенно если брать многоквартирные дома, в которые подаются также услуги горячего водоснабжения. При этом соответствующие технические решения при реконструкции котельных, конечно же, предусматриваются, и мы эти вопросы рассматриваем",- разъясняет он.
"В многоквартирных домах, где нет горячего водоснабжения, котельные работают по минимально допустимому температурному графику, который позволяет обеспечить теплоносительную циркуляцию и подавать тепло потребителю равномерно по всему тепловому контуру", - отмечает Евгений Коваленко.
По словам заместителя министра, сейчас ресурсоснабжающие организации вышли на штатный режим работы, то есть все необходимые регулировки и наладки выполнены, а те инциденты, которые возникают, устраняются в оперативном порядке по зоне ответственности либо ресурсоснабжающими организациями, либо управляющими компаниями, либо совместно.
Говоря о насущной проблеме по регулировке отопления в зависимости от погоды за окном, Евгений Коваленко рассказал о подготовке новейшей инфраструктуры на части котельных полуострова, позволяющей осуществлять эту функцию.
"Республика Крым в этом году участвует в казначейских инфраструктурных кредитах. В рамках этих работ будут выполняться мероприятия по модернизации инфраструктуры пяти котельных. То есть две котельные в Ленинском районе и в городе Белогорске будут переходить с жидкого топлива на газ. Также будет выполнена работа по строительству трех блочно-модульных котельных в городе Керчи", - отметил он.
По информации министерства, эти мероприятия планируются к реализации с 2025 по 2027 год.
