Рейтинг@Mail.ru
Как медикам Крыма помогает искусственный интеллект - РИА Новости Крым, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251128/kak-medikam-kryma-pomogaet-iskusstvennyy-intellekt--1151244291.html
Как медикам Крыма помогает искусственный интеллект
Как медикам Крыма помогает искусственный интеллект - РИА Новости Крым, 28.11.2025
Как медикам Крыма помогает искусственный интеллект
Десятки медицинских организаций Крыма используют технологии искусственного интеллекта при формировании врачебного заключения. Такие данные привел глава... РИА Новости Крым, 28.11.2025
2025-11-28T10:14
2025-11-28T10:14
искусственный интеллект
медицина
здравоохранение в крыму и севастополе
сергей аксенов
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1c/1151244066_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ae61e5ce3c4a6b64c338b42820503476.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Десятки медицинских организаций Крыма используют технологии искусственного интеллекта при формировании врачебного заключения. Такие данные привел глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале в пятницу.Кроме того, с 2023 года в Крыму внедрена Система поддержки принятия врачебных решений в сфере профилактики, планирования и управления системой медицинской помощи населению, которой уже проанализировано более двух млн электронных медкарт пациентов.По словам главы республики, программные платформы на базе "МосМедИИ" интегрированы с Единой медицинской информационной системой здравоохранения республики. Такие технологии помогают медикам при формировании врачебного заключения, хотя, конечно, не заменяют специалистов.МосМедИИ — государственная онлайн-платформа телемедицины для дистанционного анализа лучевых исследований с помощью сервисов искусственного интеллекта, созданная специально для медицинских организаций России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В медучреждения Крыма с начала года принято больше 1300 специалистовВрачи консультируются с ИИ: спасение медицины или путь к потере доверияПутин поручил создать в России штаб по искусственному интеллекту
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1c/1151244066_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_295493a8f858962c573c1a724111407b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
искусственный интеллект, медицина, здравоохранение в крыму и севастополе, сергей аксенов, новости крыма, крым
Как медикам Крыма помогает искусственный интеллект

36 медорганизаций Крыма используют технологии искусственного интеллекта – Аксенов

10:14 28.11.2025
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваВ больницах Крыма используют технологии искусственного интеллекта
В больницах Крыма используют технологии искусственного интеллекта
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Десятки медицинских организаций Крыма используют технологии искусственного интеллекта при формировании врачебного заключения. Такие данные привел глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале в пятницу.
"На сегодня в 36 медицинских организациях региона установлено 123 единицы оборудования, соответствующего требованиям "МосМедИИ". С начала текущего года ИИ обработано более 63 тысяч медицинских изображений. Искусственный интеллект обрабатывает в том числе компьютерные томограммы органов грудной клетки, головного мозга, флюорограммы, маммограммы", – проинформировал Аксенов в своем Telegram-канале в пятницу.
Кроме того, с 2023 года в Крыму внедрена Система поддержки принятия врачебных решений в сфере профилактики, планирования и управления системой медицинской помощи населению, которой уже проанализировано более двух млн электронных медкарт пациентов.
© ТГ-канал Сергея АксеноваВ больницах Крыма используют технологии искусственного интеллекта
В больницах Крыма используют технологии искусственного интеллекта
© ТГ-канал Сергея Аксенова
В больницах Крыма используют технологии искусственного интеллекта
По словам главы республики, программные платформы на базе "МосМедИИ" интегрированы с Единой медицинской информационной системой здравоохранения республики. Такие технологии помогают медикам при формировании врачебного заключения, хотя, конечно, не заменяют специалистов.
МосМедИИ — государственная онлайн-платформа телемедицины для дистанционного анализа лучевых исследований с помощью сервисов искусственного интеллекта, созданная специально для медицинских организаций России.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В медучреждения Крыма с начала года принято больше 1300 специалистов
Врачи консультируются с ИИ: спасение медицины или путь к потере доверия
Путин поручил создать в России штаб по искусственному интеллекту
 
Искусственный интеллектМедицинаЗдравоохранение в Крыму и СевастополеСергей АксеновНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:44США передали России основные параметры мирного плана по Украине
11:34Гибель 13-летней девочки в ДТП в Симферополе расследует прокуратура
11:18Руку 4-летней девочки затянуло в эскалатор в торговом центре Приморья
10:53Единый облик Крыма: на каком этапе разработка дизайн-кода полуострова
10:39Севастопольцу грозит срок за незаконное хранение "Макарова" с патронами
10:14Как медикам Крыма помогает искусственный интеллект
10:02Страшный пожар в высотках Гонконга унес жизни 94 человек 0:58
09:32НАБУ и САП проводят обыски у Ермака
09:28В центре Симферополя перекроют улицу
09:20Орбан хочет приехать в Москву для встречи с Путиным
08:44Порт Новороссийска закрывают - власти назвали причину
08:31Названы популярные у абитуриентов колледжей и техникумов специальности
08:13Как проходит в Крыму отопительный сезон в рекордно теплую осень
07:49Крым выбирают для спонтанных осенних поездок – цены в отелях
07:3841 дрон ВСУ сбит над Крымом и Черным морем и 95 над другими регионами РФ
07:16В Сочи объявлена угроза атаки БПЛА - детей просят оставить дома
07:03После атаки возле Белого дома сотрудница нацгвардии скончалась - Трамп
06:4540 дней ограничений: православные вступают в Рождественский пост
06:06Что будет с ценами на товары и услуги из-за повышения НДС
00:01Погода в Крыму в пятницу
Лента новостейМолния