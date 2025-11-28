https://crimea.ria.ru/20251128/kak-medikam-kryma-pomogaet-iskusstvennyy-intellekt--1151244291.html

Как медикам Крыма помогает искусственный интеллект

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Десятки медицинских организаций Крыма используют технологии искусственного интеллекта при формировании врачебного заключения. Такие данные привел глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале в пятницу.Кроме того, с 2023 года в Крыму внедрена Система поддержки принятия врачебных решений в сфере профилактики, планирования и управления системой медицинской помощи населению, которой уже проанализировано более двух млн электронных медкарт пациентов.По словам главы республики, программные платформы на базе "МосМедИИ" интегрированы с Единой медицинской информационной системой здравоохранения республики. Такие технологии помогают медикам при формировании врачебного заключения, хотя, конечно, не заменяют специалистов.МосМедИИ — государственная онлайн-платформа телемедицины для дистанционного анализа лучевых исследований с помощью сервисов искусственного интеллекта, созданная специально для медицинских организаций России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В медучреждения Крыма с начала года принято больше 1300 специалистовВрачи консультируются с ИИ: спасение медицины или путь к потере доверияПутин поручил создать в России штаб по искусственному интеллекту

