https://crimea.ria.ru/20251128/iz-plana-po-ukraine-vycherknuli-punkty-o-es-i-nato-1151276312.html

Из плана по Украине вычеркнули пункты о ЕС и НАТО

Из плана по Украине вычеркнули пункты о ЕС и НАТО - РИА Новости Крым, 28.11.2025

Из плана по Украине вычеркнули пункты о ЕС и НАТО

Председатель Евросовета Антониу Кошта заявил, что из обновленного плана США по украинскому урегулированию исключены пункты, касающиеся ЕС и НАТО. Об этом... РИА Новости Крым, 28.11.2025

2025-11-28T21:13

2025-11-28T21:13

2025-11-28T21:13

новости

нато

европейский союз (ес)

украина

россия

сша

политика

внешняя политика

новости

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/14/1139737894_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_a1c852603d9eeaa50079283e8de19a6c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Председатель Евросовета Антониу Кошта заявил, что из обновленного плана США по украинскому урегулированию исключены пункты, касающиеся ЕС и НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью Кошты немецкой газете Handelsblatt.По его словам, европейцам удалось договориться с американцами, что "когда речь идет о вопросах, касающихся Европейского союза, они должны вести переговоры с ЕС"."То, что нам необходимо обсуждать, касается вопросов европейской безопасности. Мы должны обсуждать это в рамках НАТО, нет причин проводить эту дискуссию вне альянса. И есть специфические вопросы для Европейского союза: только ЕС может вести переговоры о санкциях, расширении и замороженных активах, поскольку все это решения ЕС", - добавил он.Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. По словам американского президента Дональда Трампа, исходный мирный план из 28 пунктов был доработан с учетом дополнительных предложений обеих сторон, и осталось лишь несколько пунктов, по которым есть разногласия.Президент России Владимир Путин 27 ноября заявил, что Москва готова к серьезному обсуждению плана США по урегулированию на Украине, который может быть положен в основу будущих договоренностей. При этом, по словам российского лидера, детали плана необходимо переложить на дипломатический язык, а после садиться и серьезно обсуждать конкретные вещи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Венгрия готова обеспечить площадку для переговоров по Украине – Орбан Кто должен признать территориальные реалии между РФ и Украиной США передали России основные параметры мирного плана по Украине

украина

россия

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, нато, европейский союз (ес), украина, россия, сша, политика, внешняя политика, новости, в мире