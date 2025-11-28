Из плана по Украине вычеркнули пункты о ЕС и НАТО
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Председатель Евросовета Антониу Кошта заявил, что из обновленного плана США по украинскому урегулированию исключены пункты, касающиеся ЕС и НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью Кошты немецкой газете Handelsblatt.
"США и Украина подготовили новый рабочий документ. Из этого нового плана были исключены все пункты, касающиеся Европейского союза. Также были исключены все пункты, касающиеся НАТО. Теперь США, конечно, необходимо обсудить эти идеи с Россией", - сказал глава Евросовета.
По его словам, европейцам удалось договориться с американцами, что "когда речь идет о вопросах, касающихся Европейского союза, они должны вести переговоры с ЕС".
"То, что нам необходимо обсуждать, касается вопросов европейской безопасности. Мы должны обсуждать это в рамках НАТО, нет причин проводить эту дискуссию вне альянса. И есть специфические вопросы для Европейского союза: только ЕС может вести переговоры о санкциях, расширении и замороженных активах, поскольку все это решения ЕС", - добавил он.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. По словам американского президента Дональда Трампа, исходный мирный план из 28 пунктов был доработан с учетом дополнительных предложений обеих сторон, и осталось лишь несколько пунктов, по которым есть разногласия.
Президент России Владимир Путин 27 ноября заявил, что Москва готова к серьезному обсуждению плана США по урегулированию на Украине, который может быть положен в основу будущих договоренностей. При этом, по словам российского лидера, детали плана необходимо переложить на дипломатический язык, а после садиться и серьезно обсуждать конкретные вещи.
