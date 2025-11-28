Рейтинг@Mail.ru
Из плана по Украине вычеркнули пункты о ЕС и НАТО - РИА Новости Крым, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251128/iz-plana-po-ukraine-vycherknuli-punkty-o-es-i-nato-1151276312.html
Из плана по Украине вычеркнули пункты о ЕС и НАТО
Из плана по Украине вычеркнули пункты о ЕС и НАТО - РИА Новости Крым, 28.11.2025
Из плана по Украине вычеркнули пункты о ЕС и НАТО
Председатель Евросовета Антониу Кошта заявил, что из обновленного плана США по украинскому урегулированию исключены пункты, касающиеся ЕС и НАТО. Об этом... РИА Новости Крым, 28.11.2025
2025-11-28T21:13
2025-11-28T21:13
новости
нато
европейский союз (ес)
украина
россия
сша
политика
внешняя политика
новости
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/14/1139737894_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_a1c852603d9eeaa50079283e8de19a6c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Председатель Евросовета Антониу Кошта заявил, что из обновленного плана США по украинскому урегулированию исключены пункты, касающиеся ЕС и НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью Кошты немецкой газете Handelsblatt.По его словам, европейцам удалось договориться с американцами, что "когда речь идет о вопросах, касающихся Европейского союза, они должны вести переговоры с ЕС"."То, что нам необходимо обсуждать, касается вопросов европейской безопасности. Мы должны обсуждать это в рамках НАТО, нет причин проводить эту дискуссию вне альянса. И есть специфические вопросы для Европейского союза: только ЕС может вести переговоры о санкциях, расширении и замороженных активах, поскольку все это решения ЕС", - добавил он.Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. По словам американского президента Дональда Трампа, исходный мирный план из 28 пунктов был доработан с учетом дополнительных предложений обеих сторон, и осталось лишь несколько пунктов, по которым есть разногласия.Президент России Владимир Путин 27 ноября заявил, что Москва готова к серьезному обсуждению плана США по урегулированию на Украине, который может быть положен в основу будущих договоренностей. При этом, по словам российского лидера, детали плана необходимо переложить на дипломатический язык, а после садиться и серьезно обсуждать конкретные вещи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Венгрия готова обеспечить площадку для переговоров по Украине – Орбан Кто должен признать территориальные реалии между РФ и Украиной США передали России основные параметры мирного плана по Украине
украина
россия
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/14/1139737894_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_6ad41f4cf13bf29d0c42678f1138d75b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, нато, европейский союз (ес), украина, россия, сша, политика, внешняя политика, новости, в мире
Из плана по Украине вычеркнули пункты о ЕС и НАТО

Из плана США по Украине исключены пункты о Евросоюзе и НАТО – глава Евросовета

21:13 28.11.2025
 
© AP Photo Geert Vanden WijngaertФлаги стран-членов НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе
Флаги стран-членов НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© AP Photo Geert Vanden Wijngaert
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Председатель Евросовета Антониу Кошта заявил, что из обновленного плана США по украинскому урегулированию исключены пункты, касающиеся ЕС и НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью Кошты немецкой газете Handelsblatt.
"США и Украина подготовили новый рабочий документ. Из этого нового плана были исключены все пункты, касающиеся Европейского союза. Также были исключены все пункты, касающиеся НАТО. Теперь США, конечно, необходимо обсудить эти идеи с Россией", - сказал глава Евросовета.
По его словам, европейцам удалось договориться с американцами, что "когда речь идет о вопросах, касающихся Европейского союза, они должны вести переговоры с ЕС".
"То, что нам необходимо обсуждать, касается вопросов европейской безопасности. Мы должны обсуждать это в рамках НАТО, нет причин проводить эту дискуссию вне альянса. И есть специфические вопросы для Европейского союза: только ЕС может вести переговоры о санкциях, расширении и замороженных активах, поскольку все это решения ЕС", - добавил он.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. По словам американского президента Дональда Трампа, исходный мирный план из 28 пунктов был доработан с учетом дополнительных предложений обеих сторон, и осталось лишь несколько пунктов, по которым есть разногласия.
Президент России Владимир Путин 27 ноября заявил, что Москва готова к серьезному обсуждению плана США по урегулированию на Украине, который может быть положен в основу будущих договоренностей. При этом, по словам российского лидера, детали плана необходимо переложить на дипломатический язык, а после садиться и серьезно обсуждать конкретные вещи.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Венгрия готова обеспечить площадку для переговоров по Украине – Орбан
Кто должен признать территориальные реалии между РФ и Украиной
США передали России основные параметры мирного плана по Украине
 
НовостиНАТОЕвропейский Союз (ЕС)УкраинаРоссияСШАПолитикаВнешняя политикаНовостиВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:30Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2026-2028 годы
22:28Строительство Античного проспекта в Севастополе завершат к концу года
22:23В Черном море у берегов Турции произошло ЧП еще на одном танкере
22:09Солнечная активность растет – когда ждать новых мощных вспышек
21:44Когда Путин примет Уиткоффа в Москве – ответ Кремля
21:39Экипаж спасли с горящего в Черном море танкера
21:21Россия будет наращивать взаимодействие в науке с другими странами – Путин
21:13Из плана по Украине вычеркнули пункты о ЕС и НАТО
20:47В Феодосии благоустроят набережную – что будет сделано
20:36С "лейкой" и блокнотом: крымские истории Константина Симонова
20:26США готовы признать Крым для заключения мира на Украине – СМИ
20:13В Крыму объявили экстренное предупреждение из-за сильного тумана
20:11Финал ноября: какая погода ждет Крым в последние выходные месяца
19:59В Черном море загорелся танкер из-за внешнего воздействия – власти Турции
19:48Женщина погибла и ранен ребенок при атаке ВСУ по Белгородской области
19:39Как страховые представители "Крыммедстрах" помогают пациентам
19:2922% НДС за услуги банков – что изменит новый закон для простых россиян
19:11Крымский мост: очередь выросла с обеих сторон
18:55Виновника ДТП с погибшей девочкой в Крыму арестовали
18:49Чиновники ответят за срыв уборки в городах Крыма
Лента новостейМолния