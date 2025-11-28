https://crimea.ria.ru/20251128/gibel-13-letney-devochki-v-dtp-v-simferopole-rassleduet-prokuratura--1151248394.html
Гибель 13-летней девочки в ДТП в Симферополе расследует прокуратура
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма контролирует ход расследования смертельного ДТП под Симферополем в результате которого погибла 13-летняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.27 ноября 2025 года, водитель автомобиля "Мазда 6" двигался по улице Изобильная в селе Фонтаны Симферопольского района, где допустил наезд на несовершеннолетнюю девочку 2012 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП ребенок скончался.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Смерть ребенка от удара током – в Крыму осудили энергетика за халатностьВ Крыму требуют возбудить еще одно дело из-за гибели ребенка в ДжанкоеСК расследует гибель девочки в фонтане в Белгородской области
11:34 28.11.2025 (обновлено: 11:42 28.11.2025)