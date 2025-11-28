Рейтинг@Mail.ru
Гибель 13-летней девочки в ДТП в Симферополе расследует прокуратура - РИА Новости Крым, 28.11.2025
Гибель 13-летней девочки в ДТП в Симферополе расследует прокуратура
Гибель 13-летней девочки в ДТП в Симферополе расследует прокуратура - РИА Новости Крым, 28.11.2025
Гибель 13-летней девочки в ДТП в Симферополе расследует прокуратура
Прокуратура Крыма контролирует ход расследования смертельного ДТП под Симферополем в результате которого погибла 13-летняя девочка. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 28.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма контролирует ход расследования смертельного ДТП под Симферополем в результате которого погибла 13-летняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.27 ноября 2025 года, водитель автомобиля "Мазда 6" двигался по улице Изобильная в селе Фонтаны Симферопольского района, где допустил наезд на несовершеннолетнюю девочку 2012 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП ребенок скончался.
крым, новости крыма, прокуратура республики крым, происшествия, дтп, дтп в крыму и севастополе
Гибель 13-летней девочки в ДТП в Симферополе расследует прокуратура

Гибель 13-летней девочки в ДТП в Симферополе на контроле прокуратуры Крыма

11:34 28.11.2025 (обновлено: 11:42 28.11.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗдание прокуратуры РК
Здание прокуратуры РК - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма контролирует ход расследования смертельного ДТП под Симферополем в результате которого погибла 13-летняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Органами внутренних дел возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть человека). Ход и результаты расследования взяты под контроль в прокуратуре Республики Крым", - говорится в сообщении.

27 ноября 2025 года, водитель автомобиля "Мазда 6" двигался по улице Изобильная в селе Фонтаны Симферопольского района, где допустил наезд на несовершеннолетнюю девочку 2012 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП ребенок скончался.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Смерть ребенка от удара током – в Крыму осудили энергетика за халатность
В Крыму требуют возбудить еще одно дело из-за гибели ребенка в Джанкое
СК расследует гибель девочки в фонтане в Белгородской области
