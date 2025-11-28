https://crimea.ria.ru/20251128/final-noyabrya-kakaya-pogoda-zhdet-krym-v-poslednie-vykhodnye-mesyatsa-1151270420.html

Финал ноября: какая погода ждет Крым в последние выходные месяца

Финал ноября: какая погода ждет Крым в последние выходные месяца - РИА Новости Крым, 28.11.2025

Финал ноября: какая погода ждет Крым в последние выходные месяца

Аномально теплый ноябрь подходит к концу. Какая погода будет на завершающих осень выходных, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра... РИА Новости Крым, 28.11.2025

2025-11-28T20:11

2025-11-28T20:11

2025-11-28T20:11

радио "спутник в крыму"

крым

крымская погода

погода в крыму

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0d/1150874415_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7f8441507b67562a2de511d9ffbc4762.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Аномально теплый ноябрь подходит к концу. Какая погода будет на завершающих осень выходных, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, в субботу погодные условия в Крыму еще будут благоприятными.А вот последний день уходящей календарной осени ознаменуется тем, что на юг России начнет прорываться холодная фронтальная система, предупредил специалист. В воскресенье, по его прогнозу, холодный фронт принесет на полуостров порцию коротких дождей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымская погода, погода в крыму, центр погоды "фобос", евгений тишковец, новости крыма