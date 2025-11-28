Рейтинг@Mail.ru
Финал ноября: какая погода ждет Крым в последние выходные месяца - РИА Новости Крым, 28.11.2025
Финал ноября: какая погода ждет Крым в последние выходные месяца
2025-11-28T20:11
2025-11-28T20:11
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Аномально теплый ноябрь подходит к концу. Какая погода будет на завершающих осень выходных, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, в субботу погодные условия в Крыму еще будут благоприятными.А вот последний день уходящей календарной осени ознаменуется тем, что на юг России начнет прорываться холодная фронтальная система, предупредил специалист. В воскресенье, по его прогнозу, холодный фронт принесет на полуостров порцию коротких дождей.
крым, крымская погода, погода в крыму, центр погоды "фобос", евгений тишковец, новости крыма
Финал ноября: какая погода ждет Крым в последние выходные месяца

В Крым прорвется похолодание в последний день ноября - Фобос

20:11 28.11.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ осеннем лесу
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Аномально теплый ноябрь подходит к концу. Какая погода будет на завершающих осень выходных, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, в субботу погодные условия в Крыму еще будут благоприятными.
"При переменной облачности и отсутствии каких-либо осадков в ночные часы воздух будет остывать не ниже +5…8 градусов. В дневные часы столбики термометров зафиксируют вновь показатели до +16...19. При этом юго-восточный ветер подвернет на восточные румбы до 7-8 метров в секунду. Показатели барометра чуть снизятся, и составят 738 мм ртутного столба", - отметил он.
А вот последний день уходящей календарной осени ознаменуется тем, что на юг России начнет прорываться холодная фронтальная система, предупредил специалист. В воскресенье, по его прогнозу, холодный фронт принесет на полуостров порцию коротких дождей.

"В ночь на 30-е будет облачно с прояснениями и без осадков, но видно будет, что облака станут уплотняться… Температура воздуха +16…19 градусов. Днем прошумят скоротечные дожди ливневого характера. И это собьет дневные показатели термометров до +12…15 градусов. При этом ветры развернутся с юго-западных на западные, и усилятся до 5-10 метров в секунду, в порывах - до 15", - заключил Тишковец.

Радио "Спутник в Крыму"КрымКрымская погодаПогода в КрымуЦентр погоды "ФОБОС"Евгений ТишковецНовости Крыма
 
