Единый облик Крыма: на каком этапе разработка дизайн-кода полуострова
Единый облик Крыма: на каком этапе разработка дизайн-кода полуострова
Единый облик Крыма: на каком этапе разработка дизайн-кода полуострова - РИА Новости Крым, 28.11.2025
Единый облик Крыма: на каком этапе разработка дизайн-кода полуострова
Власти Крыма продолжают работу над разработкой единого дизайн-кода для полуострова. Основой может стать проект, подготовленный для сельского поселения Зуя,... РИА Новости Крым, 28.11.2025
2025-11-28T10:53
2025-11-28T10:56
крым
государственный совет рк (госсовет)
новости крыма
общество
сергей цеков
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Власти Крыма продолжают работу над разработкой единого дизайн-кода для полуострова. Основой может стать проект, подготовленный для сельского поселения Зуя, сообщает пресс-служба Госсовета РК.По словам первого зампреда крымского парламента Сергея Цекова, который возглавил тематическое совещание, важно, чтобы все объекты в населенных пунктах гармонично вписывались в окружающую среду и не создавали визуального шума.Министр жилищной политики Никита Тарасов отметил, что работа предстоит масштабная и детальная. Учитывать будут все: цвет фасадов, освещение, озеленение, размер и шрифт вывесок, дорожное ограждение и многое другое. Главное - представить властям муниципалитетов четкий и понятный проект дизайна.Отдельное внимание уделили мозаичным остановочным павильонам – таких в Крыму 160. Их планируют восстановить. На совещании предложили провести архитектурный конкурс по оформлению строений.Ранее Цеков заявил, что изобилие разного рода вывесок там, где им не место, для привлечения внимания к товарам и услугам, является серьезной проблемой в Крыму, и с ней, как и с латиницей, будут активно бороться для достижения эстетичного вида зданий и населенных пунктов в целом.
Единый облик Крыма: на каком этапе разработка дизайн-кода полуострова

Власти Крыма разработают единый дизайн-код для городских и сельских поселений

10:53 28.11.2025 (обновлено: 10:56 28.11.2025)
 
© Фото пресс-службы администрации города ЯлтыВ Ялте начался демонтаж вывесок и табличек, которые не соответствуют новым стандартам
В Ялте начался демонтаж вывесок и табличек, которые не соответствуют новым стандартам
© Фото пресс-службы администрации города Ялты
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Власти Крыма продолжают работу над разработкой единого дизайн-кода для полуострова. Основой может стать проект, подготовленный для сельского поселения Зуя, сообщает пресс-служба Госсовета РК.
По словам первого зампреда крымского парламента Сергея Цекова, который возглавил тематическое совещание, важно, чтобы все объекты в населенных пунктах гармонично вписывались в окружающую среду и не создавали визуального шума.
"Подготовку проектов по дизайн-коду нужно конструктивно организовать, собрать эффективную команду и поэтапно формировать единый стиль республики, начиная с замены вывесок на латинице. Важно, что в этом вопросе мы имеем поддержку общества", – подчеркнул первый зампред.
Министр жилищной политики Никита Тарасов отметил, что работа предстоит масштабная и детальная. Учитывать будут все: цвет фасадов, освещение, озеленение, размер и шрифт вывесок, дорожное ограждение и многое другое. Главное - представить властям муниципалитетов четкий и понятный проект дизайна.
Отдельное внимание уделили мозаичным остановочным павильонам – таких в Крыму 160. Их планируют восстановить. На совещании предложили провести архитектурный конкурс по оформлению строений.
Ранее Цеков заявил, что изобилие разного рода вывесок там, где им не место, для привлечения внимания к товарам и услугам, является серьезной проблемой в Крыму, и с ней, как и с латиницей, будут активно бороться для достижения эстетичного вида зданий и населенных пунктов в целом.
