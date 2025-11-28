https://crimea.ria.ru/20251128/edinyy-oblik-kryma-na-kakom-etape-razrabotka-dizayn-koda-poluostrova-1151246736.html

Единый облик Крыма: на каком этапе разработка дизайн-кода полуострова

Единый облик Крыма: на каком этапе разработка дизайн-кода полуострова - РИА Новости Крым, 28.11.2025

Единый облик Крыма: на каком этапе разработка дизайн-кода полуострова

Власти Крыма продолжают работу над разработкой единого дизайн-кода для полуострова. Основой может стать проект, подготовленный для сельского поселения Зуя

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Власти Крыма продолжают работу над разработкой единого дизайн-кода для полуострова. Основой может стать проект, подготовленный для сельского поселения Зуя, сообщает пресс-служба Госсовета РК.По словам первого зампреда крымского парламента Сергея Цекова, который возглавил тематическое совещание, важно, чтобы все объекты в населенных пунктах гармонично вписывались в окружающую среду и не создавали визуального шума.Министр жилищной политики Никита Тарасов отметил, что работа предстоит масштабная и детальная. Учитывать будут все: цвет фасадов, освещение, озеленение, размер и шрифт вывесок, дорожное ограждение и многое другое. Главное - представить властям муниципалитетов четкий и понятный проект дизайна.Отдельное внимание уделили мозаичным остановочным павильонам – таких в Крыму 160. Их планируют восстановить. На совещании предложили провести архитектурный конкурс по оформлению строений.Ранее Цеков заявил, что изобилие разного рода вывесок там, где им не место, для привлечения внимания к товарам и услугам, является серьезной проблемой в Крыму, и с ней, как и с латиницей, будут активно бороться для достижения эстетичного вида зданий и населенных пунктов в целом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе все торговые павильоны станут "стильными"Для Симеиза и Гурзуфа разработают свои дизайн-кодыВ Крыму создают единый дизайн-код городов

