Бывшему и.о. замгубернатора Севастополя дали 9,5 лет "строгача" за взятки

28.11.2025

Бывшему и.о. замгубернатора Севастополя дали 9,5 лет "строгача" за взятки

Бывшего исполняющего обязанности замгубернатора Севастополя Евгения Горлова приговорили к 9,5 годам строгого режима за вымогательство взяток в особо крупном... РИА Новости Крым, 28.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Бывшего исполняющего обязанности замгубернатора Севастополя Евгения Горлова приговорили к 9,5 годам строгого режима за вымогательство взяток в особо крупном размере. Об этом сообщили в прокуратуре Севастополя.Установлено, что в августе 2024 года Горлов через посредника получил 6 млн рублей в интересах двух коммерческих организаций. Денежные средства передавались за способствование своевременному погашению задолженности по заключенным договорам, а также за общее покровительство. После получения взятки Горлов был задержан сотрудниками крымского УФСБ России.Посредник получил 7,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.Приговор в законную силу не вступил.Бывшего и.о. заместителя губернатора Севастополя Евгения Горлова арестовали в Москве в конце августа по делу о получении особо крупной взятки. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил об увольнении Горлова, отметив, что за любое проявление коррупции последует наказание.Ранее сообщалось, что военные следственные органы Следкома России возбудили уголовное дело о получении взятки должностными лицами Главного военно-строительного управления (ГВСУ) на сумму более 12 миллионов рублей при выполнении государственного оборонного заказа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе похоронное агентство заплатит 500 тысяч штрафа за взяткиЭкс-вице-премьер Башкирии получил 13 лет колонии за взятку в 37 млнВ Крыму представителя Минобороны арестовали за крупную взятку

