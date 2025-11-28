Рейтинг@Mail.ru
Бывшему и.о. замгубернатора Севастополя дали 9,5 лет "строгача" за взятки - РИА Новости Крым, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251128/byvshego-io-zamgubernatora-sevastopolya-prigovorili-k-95-godam-1151246376.html
Бывшему и.о. замгубернатора Севастополя дали 9,5 лет "строгача" за взятки
Бывшему и.о. замгубернатора Севастополя дали 9,5 лет "строгача" за взятки - РИА Новости Крым, 28.11.2025
Бывшему и.о. замгубернатора Севастополя дали 9,5 лет "строгача" за взятки
Бывшего исполняющего обязанности замгубернатора Севастополя Евгения Горлова приговорили к 9,5 годам строгого режима за вымогательство взяток в особо крупном... РИА Новости Крым, 28.11.2025
2025-11-28T12:42
2025-11-28T13:31
взятка
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
севастополь
новости севастополя
евгений горлов
приговор
закон и право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1c/1151252495_0:44:1109:668_1920x0_80_0_0_005055a7e06e87398d11d600f21af342.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Бывшего исполняющего обязанности замгубернатора Севастополя Евгения Горлова приговорили к 9,5 годам строгого режима за вымогательство взяток в особо крупном размере. Об этом сообщили в прокуратуре Севастополя.Установлено, что в августе 2024 года Горлов через посредника получил 6 млн рублей в интересах двух коммерческих организаций. Денежные средства передавались за способствование своевременному погашению задолженности по заключенным договорам, а также за общее покровительство. После получения взятки Горлов был задержан сотрудниками крымского УФСБ России.Посредник получил 7,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.Приговор в законную силу не вступил.Бывшего и.о. заместителя губернатора Севастополя Евгения Горлова арестовали в Москве в конце августа по делу о получении особо крупной взятки. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил об увольнении Горлова, отметив, что за любое проявление коррупции последует наказание.Ранее сообщалось, что военные следственные органы Следкома России возбудили уголовное дело о получении взятки должностными лицами Главного военно-строительного управления (ГВСУ) на сумму более 12 миллионов рублей при выполнении государственного оборонного заказа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе похоронное агентство заплатит 500 тысяч штрафа за взяткиЭкс-вице-премьер Башкирии получил 13 лет колонии за взятку в 37 млнВ Крыму представителя Минобороны арестовали за крупную взятку
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1c/1151252495_81:0:1029:711_1920x0_80_0_0_a57a6d29a5d66543ac27ee84516fb1fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
взятка, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, севастополь, новости севастополя, евгений горлов, приговор, закон и право, видео
Бывшему и.о. замгубернатора Севастополя дали 9,5 лет "строгача" за взятки

Бывшего и.о. замгубернатора Севастополя Горлова приговорили к 9,5 годам за взятки

12:42 28.11.2025 (обновлено: 13:31 28.11.2025)
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Бывшего исполняющего обязанности замгубернатора Севастополя Евгения Горлова приговорили к 9,5 годам строгого режима за вымогательство взяток в особо крупном размере. Об этом сообщили в прокуратуре Севастополя.
Установлено, что в августе 2024 года Горлов через посредника получил 6 млн рублей в интересах двух коммерческих организаций. Денежные средства передавались за способствование своевременному погашению задолженности по заключенным договорам, а также за общее покровительство.
После получения взятки Горлов был задержан сотрудниками крымского УФСБ России.
"Суд с учетом мнения государственного обвинителя о виновности подсудимых назначил Евгению Горлову наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 120 млн рублей и лишением права занимать определенные должности на государственной службе и в органах местного самоуправления в течение 10 лет", - говорится в сообщении.
Посредник получил 7,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
Бывшего и.о. заместителя губернатора Севастополя Евгения Горлова арестовали в Москве в конце августа по делу о получении особо крупной взятки. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил об увольнении Горлова, отметив, что за любое проявление коррупции последует наказание.
Ранее сообщалось, что военные следственные органы Следкома России возбудили уголовное дело о получении взятки должностными лицами Главного военно-строительного управления (ГВСУ) на сумму более 12 миллионов рублей при выполнении государственного оборонного заказа.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе похоронное агентство заплатит 500 тысяч штрафа за взятки
Экс-вице-премьер Башкирии получил 13 лет колонии за взятку в 37 млн
В Крыму представителя Минобороны арестовали за крупную взятку
 
ВзяткаУФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюСевастопольНовости СевастополяЕвгений ГорловПриговорЗакон и право
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:45Командиру ракетной бригады ВСУ дали срок за обстрел пляжа в Учкуевке
14:41Упорядочить использование ИИ - Карякин рассказал об инициативах Совфеда
14:17Венгрия продолжает сотрудничество с РФ вопреки давлению – Орбан
14:13В Крыму без света город Саки и поселки Большой Ялты
14:09Венгрия готова обеспечить площадку для переговоров по Украине – Орбан
13:52Водитель из Евпатории получил срок за гибель мотоциклиста в ДТП
13:45ВТБ определил ключевые тренды банковских программ лояльности
13:36Глава Сакского района Крыма задержан за взятку - Аксенов
13:32Новости СВО: армия РФ крушит украинские станции радиоэлектронной борьбы
13:20В Крыму ужесточат контроль за выполнением обращений бойцов СВО - Аксенов
13:14В Крыму установили День памяти жителей сожженных нацистами сел
13:08Армия России нанесла шесть групповых ударов в ответ на теракты ВСУ
12:56В Крыму ввели штрафы за публикацию фото и видео работы ПВО
12:55Бюджет Крыма на 2026 год принят
12:42Бывшему и.о. замгубернатора Севастополя дали 9,5 лет "строгача" за взятки
12:21Кто должен признать территориальные реалии между РФ и Украиной
11:55Полное содействие – Ермак рассказал об обысках НАБУ и САП в его квартире
11:44США передали России основные параметры мирного плана по Украине
11:34Гибель 13-летней девочки в ДТП в Симферополе расследует прокуратура
11:18Руку 4-летней девочки затянуло в эскалатор в торговом центре Приморья
Лента новостейМолния