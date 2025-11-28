https://crimea.ria.ru/20251128/arest-glavy-sakskogo-rayona-i-otstavka-glavy-ofisa-zelenskogo--glavnoe-1151275485.html

Арест главы Сакского района и отставка главы офиса Зеленского – главное

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении НДС до 22%. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак подал в отставку на фоне коррупционного... РИА Новости Крым, 28.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении НДС до 22%. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак подал в отставку на фоне коррупционного скандала на Украине. Принят бюджет Крыма на 2026 год. Глава Сакского района Крыма задержан за взятку. В Крыму ввели штрафы за публикацию фото и видео работы ПВО. В Черном море у берегов Турции загорелся танкер.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымЗакон о повышении НДС до 22% в РоссииПрезидент России Владимир Путин подписал закон о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января 2026 года с 20% до 22%, при сохранении льготной ставки в 10% для всех социально значимых товаров. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.Закон ранее был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации.Обыски и отставка ЕрмакаНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала на Украине. Сам Ермак подтвердил обыски в его квартире, которые проводят в рамках расследования, и заявил, что следователям предоставлен полный доступ, никаких препятствий для их работы нет.Вечером в пятницу глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что Ермак подал в отставку. Принят бюджет Крыма на 2026 годПарламент Крыма принял во втором, окончательном чтении, законопроект о бюджете республики на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Документ принят на сессии Госсовета РК в пятницу.Как сообщила вице-премьер Крыма - министр финансов республики Ирина Кивико, ко второму чтению в законопроект о бюджете поступили поправки, касающиеся увеличения доходной и расходной частей.В итоговом варианте документа доходы региона увеличены на 10,4 млрд рублей и составят 241,5 млрд рублей. На соответствующую сумму увеличена и расходная часть, которая зафиксирована на уровне 245,4 млрд рублей.Глава Сакского района Крыма задержан за взяткуГлаву администрации Сакского района Крыма Владислава Хаджиева задержали за крупную взятку. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Штрафы за публикацию фото и видео работы ПВО ввели в КрымуВ Крыму введена административная ответственность за размещение в Интернете и мессенджерах фото и видео работы систем ПВО, а также последствий терактов и диверсий на территории региона. Соответствующий законопроект приняли в окончательном чтении депутаты Государственного совета РК на сессии в пятницу.В Черном море загорелся танкерВ Черном море у берегов Турции загорелся танкер без груза, который следовал в Новороссийск. Причина пожара – "внешнее воздействие, заявили в турецком управлении мореходства.ЧП произошло на расстоянии 28 миль от берегов Турции. По данным турецкой стороны, танкер идет под флагом Гамбии. К судну направлены спасатели для эвакуации экипажа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

главное за день, крым, севастополь, украина, коррупция, бюджет крыма, бюджет, в мире, политика, внешняя политика, новости, новости крыма, новости севастополя, ндс