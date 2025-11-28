https://crimea.ria.ru/20251128/40-dney-ogranicheniy-pravoslavnye-vstupayut-v-rozhdestvenskiy-post-1125569570.html

40 дней ограничений: православные вступают в Рождественский пост

40 дней ограничений: православные вступают в Рождественский пост

28 ноября верующие православные вступают в сорокадневный, последний в году пост – Рожественский. Он продлится до 6 января включительно и предваряет один из...

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. 28 ноября верующие православные вступают в сорокадневный, последний в году пост – Рожественский. Он продлится до 6 января включительно и предваряет один из главных христианских праздников – Христово Рождество. В православной традиции этот пост именуют также Филипповым, так как его начало приходится на день, следующий за празднованием памяти святого апостола Филиппа – одного из двенадцати учеников и апостолов Иисуса Христа.Рождественский пост: главные советы священника и диетолога >>Во все дни поста запрещено есть пищу животного происхождения, но большую часть дней можно принимать в пищу рыбу и морепродукты.Как учит православная церковь, пост – не время для печали, а только лишь для более активной духовной жизни.Пост – это не только определенное воздержание от скоромных видов пищи, а время добрых дел и милосердия, покаяния, очищения и преображения души.Посещение храмов в период поста необходимо, так как главная цель – внутреннее очищение человека, и оно достигается молитвой, подготовкой к исповеди и причастию, говорит Пустовый. Поэтому лучше не ограничиваться молитвой дома, а прийти в церковь уже в ближайшее воскресенье.Именно с 7 января, праздника Рождества Христова, для всех православных христиан начинаются настоящие торжества, замечает иерей. Поэтому те, кто желает придерживаться традиций, не отмечают шумно и пышно Новый год с 31 на 1 января, когда пост еще идет."Это все-таки время задуматься, время покоя и молитвы", – напутствовал священник.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Можно ли исповедаться онлайн и как церковь работает в интернете В зоне СВО ежедневно находятся не менее ста православных священниковВ Крыму хотят создать центр подготовки священников для СВО

