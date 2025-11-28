Рейтинг@Mail.ru
41 дрон ВСУ сбит над Крымом и Черным морем и 95 над другими регионами РФ - РИА Новости Крым, 28.11.2025
41 дрон ВСУ сбит над Крымом и Черным морем и 95 над другими регионами РФ
41 дрон ВСУ сбит над Крымом и Черным морем и 95 над другими регионами РФ - РИА Новости Крым, 28.11.2025
41 дрон ВСУ сбит над Крымом и Черным морем и 95 над другими регионами РФ
Российские силы ПВО в ночь на пятницу перехватили и уничтожили 136 украинских БПЛА, в том числе 29 над Крымом и 14 над акваторией Черного моря. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 28.11.2025
2025-11-28T07:38
2025-11-28T07:49
министерство обороны рф
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
атаки всу
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Российские силы ПВО в ночь на пятницу перехватили и уничтожили 136 украинских БПЛА, в том числе 29 над Крымом и 14 над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны.По информации ведомства, больше всего вражеских дронов уничтожили над Ростовской и Саратовской областями - 46 и 30 соответственно. 29 беспилотников уничтожили над Крымом и 12 – над акваторией Черного моря. Шесть БПЛА сбиты над Брянской областью, пять - над Волгоградской. В небе над Воронежской областью, Подмосковьем и Азовским морем уничтожены по два дрона ВСУ. И по одному беспилотнику российские военные уничтожили над территорией Курской и Калужской областей.Ранее в пятницу глава Сочи Андрей Прошунин призвал не отправлять детей на занятия в школы и детские сады из-за атаки БПЛА.Как сообщалось, в ночь на четверг силы ПВО России перехватили и уничтожили 118 украинских БПЛА, в том числе один над Черным морем. А в ночь на среду сбили пять украинских беспилотников над Черным морем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: армия России теснит врага в ДонбассеВСУ утратят боеспособность в случае продолжения конфликта – ПутинФигурантов дела о теракте на Крымском мосту приговорили к пожизненному
Новости
министерство обороны рф, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости
41 дрон ВСУ сбит над Крымом и Черным морем и 95 над другими регионами РФ

136 дронов ВСУ сбиты над Крымом, Черным морем и другими регионами России - Минобороны

07:38 28.11.2025 (обновлено: 07:49 28.11.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Российские силы ПВО в ночь на пятницу перехватили и уничтожили 136 украинских БПЛА, в том числе 29 над Крымом и 14 над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 136 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, больше всего вражеских дронов уничтожили над Ростовской и Саратовской областями - 46 и 30 соответственно. 29 беспилотников уничтожили над Крымом и 12 – над акваторией Черного моря.
Шесть БПЛА сбиты над Брянской областью, пять - над Волгоградской. В небе над Воронежской областью, Подмосковьем и Азовским морем уничтожены по два дрона ВСУ. И по одному беспилотнику российские военные уничтожили над территорией Курской и Калужской областей.
Ранее в пятницу глава Сочи Андрей Прошунин призвал не отправлять детей на занятия в школы и детские сады из-за атаки БПЛА.
Как сообщалось, в ночь на четверг силы ПВО России перехватили и уничтожили 118 украинских БПЛА, в том числе один над Черным морем. А в ночь на среду сбили пять украинских беспилотников над Черным морем.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Читайте также на РИА Новости Крым:
Новости СВО: армия России теснит врага в Донбассе
ВСУ утратят боеспособность в случае продолжения конфликта – Путин
Фигурантов дела о теракте на Крымском мосту приговорили к пожизненному
 
Министерство обороны РФБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьАтаки ВСУОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
