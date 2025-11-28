https://crimea.ria.ru/20251128/136-dronov-vsu-sbity-nad-krymom-chernym-morem-i-drugimi-regionami-1151241791.html

41 дрон ВСУ сбит над Крымом и Черным морем и 95 над другими регионами РФ

Российские силы ПВО в ночь на пятницу перехватили и уничтожили 136 украинских БПЛА, в том числе 29 над Крымом и 14 над акваторией Черного моря.

2025-11-28T07:38

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Российские силы ПВО в ночь на пятницу перехватили и уничтожили 136 украинских БПЛА, в том числе 29 над Крымом и 14 над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны.По информации ведомства, больше всего вражеских дронов уничтожили над Ростовской и Саратовской областями - 46 и 30 соответственно. 29 беспилотников уничтожили над Крымом и 12 – над акваторией Черного моря. Шесть БПЛА сбиты над Брянской областью, пять - над Волгоградской. В небе над Воронежской областью, Подмосковьем и Азовским морем уничтожены по два дрона ВСУ. И по одному беспилотнику российские военные уничтожили над территорией Курской и Калужской областей.Ранее в пятницу глава Сочи Андрей Прошунин призвал не отправлять детей на занятия в школы и детские сады из-за атаки БПЛА.Как сообщалось, в ночь на четверг силы ПВО России перехватили и уничтожили 118 украинских БПЛА, в том числе один над Черным морем. А в ночь на среду сбили пять украинских беспилотников над Черным морем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: армия России теснит врага в ДонбассеВСУ утратят боеспособность в случае продолжения конфликта – ПутинФигурантов дела о теракте на Крымском мосту приговорили к пожизненному

