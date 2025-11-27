Рейтинг@Mail.ru
Звуки стрельбы слышны в Феодосии – причины - РИА Новости Крым, 27.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251127/zvuki-strelby-slyshny-v-feodosii--prichiny-1151238821.html
Звуки стрельбы слышны в Феодосии – причины
Звуки стрельбы слышны в Феодосии – причины - РИА Новости Крым, 27.11.2025
Звуки стрельбы слышны в Феодосии – причины
В Феодосии военнослужащие проводят учебные стрельбы в районе маяка. Об этом сообщили в городской администрации. РИА Новости Крым, 27.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Феодосии военнослужащие проводят учебные стрельбы в районе маяка. Об этом сообщили в городской администрации.Жителей Феодосии просят сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.Учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны проходят в Крыму регулярно. С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
Звуки стрельбы слышны в Феодосии – причины

19:11 27.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Феодосии военнослужащие проводят учебные стрельбы в районе маяка. Об этом сообщили в городской администрации.
"27 ноября, с 19:00 до 21:00 будут проводиться учебные стрельбы в районе маяка", – сказано в сообщении.
Жителей Феодосии просят сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
Учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны проходят в Крыму регулярно. С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
