Звуки стрельбы слышны в Феодосии – причины
В Феодосии военнослужащие проводят учебные стрельбы в районе маяка. Об этом сообщили в городской администрации. РИА Новости Крым, 27.11.2025
2025-11-27T19:11
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Феодосии военнослужащие проводят учебные стрельбы в районе маяка. Об этом сообщили в городской администрации.Жителей Феодосии просят сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.Учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны проходят в Крыму регулярно. С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
