Взятка в 12 млн рублей при выполнении гособоронзаказа – заведено дело - РИА Новости Крым, 27.11.2025
Взятка в 12 млн рублей при выполнении гособоронзаказа – заведено дело
Взятка в 12 млн рублей при выполнении гособоронзаказа – заведено дело - РИА Новости Крым, 27.11.2025
Взятка в 12 млн рублей при выполнении гособоронзаказа – заведено дело
Военные следственные органы Следкома России возбудили уголовное дело о получении взятки должностными лицами Главного военно-строительного управления (ГВСУ) на... РИА Новости Крым, 27.11.2025
2025-11-27T15:34
2025-11-27T15:35
ск рф (следственный комитет российской федерации)
взятка
происшествия
уголовный кодекс
гособоронзаказ
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Военные следственные органы Следкома России возбудили уголовное дело о получении взятки должностными лицами Главного военно-строительного управления (ГВСУ) на сумму более 12 миллионов рублей при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Фигурантами дела являются экс-начальник обособленного подразделения ГВСУ и бывший руководитель проекта подразделения по сопровождению контрактов.По данным ведомства, в 2020-2023 годах между госзаказчиком и коммерческой фирмой был заключен контракт на строительство объекта на территории Калининградской области на сумму более 230 млн рублей. Контроль за строительством объекта возлагался на фигурантов дела.Взяткодатель добровольно сообщил о преступлении, в связи с чем вопрос о его уголовном преследовании будет разрешен в установленном порядке.Расследование уголовного дела находится на контроле в Главном военном следственном управлении СК РФ.Ранее в Севастополе выявили факт хищения 5 миллионов рублей при исполнении государственного оборонного заказа, связанного с ремонтом автомобильной техники. Фигурант дела – бывший управляющий партнер одной из крупных фирм, которая специализируется на ремонте транспортных средств.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Завершено следствие по делу экс-чиновника Минобороны о взятке в 12 млнВ Крыму предприниматель похитил 176 млн рублей на оборонных заказахХищение из гособоронзаказа на миллиард: установлены еще пять фигурантов
Взятка в 12 млн рублей при выполнении гособоронзаказа – заведено дело

Сотрудники главного военного стройуправления попались на взятке в 12 млн рублей – СК

15:34 27.11.2025 (обновлено: 15:35 27.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Военные следственные органы Следкома России возбудили уголовное дело о получении взятки должностными лицами Главного военно-строительного управления (ГВСУ) на сумму более 12 миллионов рублей при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Фигурантами дела являются экс-начальник обособленного подразделения ГВСУ и бывший руководитель проекта подразделения по сопровождению контрактов.
По данным ведомства, в 2020-2023 годах между госзаказчиком и коммерческой фирмой был заключен контракт на строительство объекта на территории Калининградской области на сумму более 230 млн рублей. Контроль за строительством объекта возлагался на фигурантов дела.
"В указанный период обвиняемые получили от руководителя организации взятку в виде денег и автотранспортного средства марки Lexus на общую сумму более 12 млн рублей за общее покровительство при выполнении контракта", - уточнили в СК.
Взяткодатель добровольно сообщил о преступлении, в связи с чем вопрос о его уголовном преследовании будет разрешен в установленном порядке.
Расследование уголовного дела находится на контроле в Главном военном следственном управлении СК РФ.
Ранее в Севастополе выявили факт хищения 5 миллионов рублей при исполнении государственного оборонного заказа, связанного с ремонтом автомобильной техники. Фигурант дела – бывший управляющий партнер одной из крупных фирм, которая специализируется на ремонте транспортных средств.
