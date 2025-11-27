https://crimea.ria.ru/20251127/vzyatka-v-12-mln-rubley-pri-vypolnenii-gosoboronzakaza--zavedeno-delo-1151230819.html

Взятка в 12 млн рублей при выполнении гособоронзаказа – заведено дело

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Военные следственные органы Следкома России возбудили уголовное дело о получении взятки должностными лицами Главного военно-строительного управления (ГВСУ) на сумму более 12 миллионов рублей при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Фигурантами дела являются экс-начальник обособленного подразделения ГВСУ и бывший руководитель проекта подразделения по сопровождению контрактов.По данным ведомства, в 2020-2023 годах между госзаказчиком и коммерческой фирмой был заключен контракт на строительство объекта на территории Калининградской области на сумму более 230 млн рублей. Контроль за строительством объекта возлагался на фигурантов дела.Взяткодатель добровольно сообщил о преступлении, в связи с чем вопрос о его уголовном преследовании будет разрешен в установленном порядке.Расследование уголовного дела находится на контроле в Главном военном следственном управлении СК РФ.Ранее в Севастополе выявили факт хищения 5 миллионов рублей при исполнении государственного оборонного заказа, связанного с ремонтом автомобильной техники. Фигурант дела – бывший управляющий партнер одной из крупных фирм, которая специализируется на ремонте транспортных средств.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Завершено следствие по делу экс-чиновника Минобороны о взятке в 12 млнВ Крыму предприниматель похитил 176 млн рублей на оборонных заказахХищение из гособоронзаказа на миллиард: установлены еще пять фигурантов

