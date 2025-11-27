https://crimea.ria.ru/20251127/vykhod-k-chernomu-moryu-mozhet-ischeznut-lukashenko-dal-sovet-k-zelenskomu-1151225692.html

Выход к Черному морю может исчезнуть: Лукашенко дал совет Зеленскому

Главе киевского режима Владимиру Зеленскому стоит пойти на мирное соглашение ради сохранения Украины в нынешних фактических границах, поскольку в противном... РИА Новости Крым, 27.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Главе киевского режима Владимиру Зеленскому стоит пойти на мирное соглашение ради сохранения Украины в нынешних фактических границах, поскольку в противном страна может "в одно мгновение" лишиться выхода к морю. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.Лукашенко заявил, что он не увидел в мирном плане США по Украине моментов, по которым Киев не мог бы договориться. Но если какие-то позиции согласовать на данный момент не представляется возможным, можно "оставить их на потом", считает политик.Президент Белоруссии отметил, что если Зеленский не согласится на мир, то он "потеряет страну".Ряд средств массовой информации ранее опубликовали детали документа из 28 пунктов, якобы содержащего американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине, одобренный президентом США Дональдом Трампом. Среди пунктов, в частности, значатся признание Крыма и Донбасса российскими со стороны Вашингтона, сокращение американской военной помощи Киеву, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также сокращение численности ВСУ.Также документ предусматривает американские гарантии безопасности для Украины, отказ страны от вступления в НАТО и размещения войск альянса на своей территории, а также согласие Украины быть безъядерным государством.Накануне стало известно, что число пунктов в мирном плане по Украине, который изначально включал 28 пунктов, сократилось до 22-х.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мирный план США по Украине находится на стадии корректировок. А глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москве официально не передавали план Трампа, она получила его из неофициальных источников.25 ноября Трамп заявил, что сделка по мирному урегулированию конфликта на Украине очень близка. Он также сообщил, что первоначальный мирный план доработан с учетом позиции Москвы и Киева. По словам американского лидера, осталось лишь несколько пунктов, по которым есть разногласия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лукашенко предложил Минск в качестве площадки для переговоров по УкраинеУиткофф приедет в Москву на следующей неделеКремль не хочет обсуждать американский план по Украине через СМИ

