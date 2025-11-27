Выход к Черному морю может исчезнуть: Лукашенко дал совет Зеленскому
Украина может лишиться выхода к Черному морю в случае отказа от переговоров – Лукашенко
13:03 27.11.2025 (обновлено: 13:33 27.11.2025)
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоВид на Черное море с палубы корабля
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Главе киевского режима Владимиру Зеленскому стоит пойти на мирное соглашение ради сохранения Украины в нынешних фактических границах, поскольку в противном страна может "в одно мгновение" лишиться выхода к морю. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
"Хочу ему (Зеленскому – ред.) просто сказать то, что вижу я: если ты хочешь, чтобы Украина сохранилась в тех границах, в которых она сегодня есть, с учетом реалий на фронте, нужно договариваться. Не надо торпедировать переговорный процесс", – обратился белорусский лидер к главе киевского режима.
Лукашенко заявил, что он не увидел в мирном плане США по Украине моментов, по которым Киев не мог бы договориться. Но если какие-то позиции согласовать на данный момент не представляется возможным, можно "оставить их на потом", считает политик.
Президент Белоруссии отметил, что если Зеленский не согласится на мир, то он "потеряет страну".
"Подумай, исходя из реальной обстановки, как сохранить то, что у тебя есть. А у тебя есть все – и выход к морю, и Одесса твоя, и Николаев. А этого может не быть в одно мгновение. Поэтому надо все взвесить и принять взвешенное решение", – добавил он.
Ряд средств массовой информации ранее опубликовали детали документа из 28 пунктов, якобы содержащего американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине, одобренный президентом США Дональдом Трампом. Среди пунктов, в частности, значатся признание Крыма и Донбасса российскими со стороны Вашингтона, сокращение американской военной помощи Киеву, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также сокращение численности ВСУ.
Также документ предусматривает американские гарантии безопасности для Украины, отказ страны от вступления в НАТО и размещения войск альянса на своей территории, а также согласие Украины быть безъядерным государством.
Накануне стало известно, что число пунктов в мирном плане по Украине, который изначально включал 28 пунктов, сократилось до 22-х.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мирный план США по Украине находится на стадии корректировок. А глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москве официально не передавали план Трампа, она получила его из неофициальных источников.
25 ноября Трамп заявил, что сделка по мирному урегулированию конфликта на Украине очень близка. Он также сообщил, что первоначальный мирный план доработан с учетом позиции Москвы и Киева. По словам американского лидера, осталось лишь несколько пунктов, по которым есть разногласия.
Читайте также на РИА Новости Крым: