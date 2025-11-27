Рейтинг@Mail.ru
ВТБ трансформирует розничный бизнес в 2026 году - РИА Новости Крым, 27.11.2025
ВТБ трансформирует розничный бизнес в 2026 году
ВТБ трансформирует розничный бизнес в 2026 году - РИА Новости Крым, 27.11.2025
ВТБ трансформирует розничный бизнес в 2026 году
ВТБ планирует трансформировать свой розничный бизнес в следующем году, сделав акцент на персонализацию и цифровые сервисы, сообщает пресс-служба банка в... РИА Новости Крым, 27.11.2025
2025-11-27T11:31
2025-11-27T11:31
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. ВТБ планирует трансформировать свой розничный бизнес в следующем году, сделав акцент на персонализацию и цифровые сервисы, сообщает пресс-служба банка в преддверии 16-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"Она пояснила, что второй фокус трансформации – это цифровые сервисы: от полного обновления онлайн-банка до расширения направлений для международных переводов."Кроме того, мы будем активнее развивать партнерские проекты. Клиенты ВТБ будут чувствовать преимущества не только классического банкинга, но и выгоду от нашего сотрудничества с крупнейшими компаниями России", - добавила она.На сегодняшний день число активных розничных клиентов ВТБ превысило 30 миллионов человек. С начала 2025 года их число выросло более чем на 6 миллионов.К достижению знаковой отметки по числу активных клиентов ВТБ подготовил серию коротких новелл о клиентском сервисе банка при участии молодых актеров МХТ.Также отмечается, что число вкладчиков ВТБ достигло 10 миллионов человек. Банк активно развивает свои продукты в период "накопительного сезона", а с июля расширил преимущества для зарплатных клиентов, число которых также превысило отметку в 10 миллионов.
ВТБ трансформирует розничный бизнес в 2026 году

11:31 27.11.2025
 
© Предоставлено пресс-службой ВТБПервый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова
Первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова
© Предоставлено пресс-службой ВТБ
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. ВТБ планирует трансформировать свой розничный бизнес в следующем году, сделав акцент на персонализацию и цифровые сервисы, сообщает пресс-служба банка в преддверии 16-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
"Мы намерены трансформировать нашу бизнес-модель, сделав ее более персональной, с акцентом на конкретные потребности клиента", - заявила первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.
Она пояснила, что второй фокус трансформации – это цифровые сервисы: от полного обновления онлайн-банка до расширения направлений для международных переводов.
"Кроме того, мы будем активнее развивать партнерские проекты. Клиенты ВТБ будут чувствовать преимущества не только классического банкинга, но и выгоду от нашего сотрудничества с крупнейшими компаниями России", - добавила она.
На сегодняшний день число активных розничных клиентов ВТБ превысило 30 миллионов человек. С начала 2025 года их число выросло более чем на 6 миллионов.
К достижению знаковой отметки по числу активных клиентов ВТБ подготовил серию коротких новелл о клиентском сервисе банка при участии молодых актеров МХТ.
Также отмечается, что число вкладчиков ВТБ достигло 10 миллионов человек. Банк активно развивает свои продукты в период "накопительного сезона", а с июля расширил преимущества для зарплатных клиентов, число которых также превысило отметку в 10 миллионов.
