ВТБ трансформирует розничный бизнес в 2026 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. ВТБ планирует трансформировать свой розничный бизнес в следующем году, сделав акцент на персонализацию и цифровые сервисы, сообщает пресс-служба банка в преддверии 16-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"Она пояснила, что второй фокус трансформации – это цифровые сервисы: от полного обновления онлайн-банка до расширения направлений для международных переводов."Кроме того, мы будем активнее развивать партнерские проекты. Клиенты ВТБ будут чувствовать преимущества не только классического банкинга, но и выгоду от нашего сотрудничества с крупнейшими компаниями России", - добавила она.На сегодняшний день число активных розничных клиентов ВТБ превысило 30 миллионов человек. С начала 2025 года их число выросло более чем на 6 миллионов.К достижению знаковой отметки по числу активных клиентов ВТБ подготовил серию коротких новелл о клиентском сервисе банка при участии молодых актеров МХТ.Также отмечается, что число вкладчиков ВТБ достигло 10 миллионов человек. Банк активно развивает свои продукты в период "накопительного сезона", а с июля расширил преимущества для зарплатных клиентов, число которых также превысило отметку в 10 миллионов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

