ВСУ утратят боеспособность в случае продолжения конфликта – Путин
17:37 27.11.2025 (обновлено: 17:39 27.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Часть элит на Западе настаивает на скорейшем прекращении боевых действий на Украине, поскольку понимают, что в случае продолжения конфликта ВСУ утратят свою боеспособность. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил журналистам на пресс-подходе по итогам визита в Кыргызстан.
"Те, кто на Западе понимает, к чему это может привести, настаивают на прекращении боевых действий как можно быстрее, даже если это потребует от киевского режима каких-то уступок. Они понимают: начнется сворачивание фронта на отдельных участках – и тогда вооруженные силы Украины вообще утратят боеспособность. Они потеряют наиболее боеспособные части, как это происходит сейчас в районе Красноармейска", - сказал российский лидер.
В качестве примера Путин привел ситуацию в зоне ответственности российской группировки "Восток", которая проломила оборону противника и быстрыми темпами продвигается по северу Запорожской области на границе Запорожской и Днепропетровской областей.
"Уже подошли (войска РФ - ред.) к городишку Гуляйполе. Это важный логистический пункт. Где-то подошли на полтора-два километра уже к Гуляйполю. Возьмут они его в ближайшее время или нет, но они точно пойдут дальше. Что это означает? Это означает, что войска группировки "Восток" весь укрепрайон ВСУ практически обходят с севера. Против них (ВСУ - ред.) с одной стороны стоит группировка "Днепр", а группировка "Восток" обходит их с севера", - уточнил глава государства.
По его словам, это может привести к обвалу фронта ВСУ на данном участке.
Путин также указал, что Красноармейск и Димитров полностью окружены, как в свое время Купянск. А в районе Красноармейска ВСУ теряют наиболее боеспособные части, добавил он.
