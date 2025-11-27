https://crimea.ria.ru/20251127/vsu-utratyat-boesposobnost-v-sluchae-prodolzheniya-konflikta--putin-1151235238.html

ВСУ утратят боеспособность в случае продолжения конфликта – Путин

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Часть элит на Западе настаивает на скорейшем прекращении боевых действий на Украине, поскольку понимают, что в случае продолжения конфликта ВСУ утратят свою боеспособность. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил журналистам на пресс-подходе по итогам визита в Кыргызстан.В качестве примера Путин привел ситуацию в зоне ответственности российской группировки "Восток", которая проломила оборону противника и быстрыми темпами продвигается по северу Запорожской области на границе Запорожской и Днепропетровской областей.По его словам, это может привести к обвалу фронта ВСУ на данном участке.Путин также указал, что Красноармейск и Димитров полностью окружены, как в свое время Купянск. А в районе Красноармейска ВСУ теряют наиболее боеспособные части, добавил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: признание Крыма и Донбасса – один из ключевых моментов переговоровКрасноармейск и Димитров в полностью окружены - ПутинТемп движения российских войск в зоне СВО увеличивается – Путин

