ВСУ массированно обстреливают объекты энергетики Херсонской области
ВСУ массированно обстреливают объекты энергетики Херсонской области - РИА Новости Крым, 27.11.2025
ВСУ массированно обстреливают объекты энергетики Херсонской области
Последние сутки ВСУ усиленно обстреливали энергетическую инфраструктуру Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 27.11.2025
2025-11-27T13:43
2025-11-27T13:43
2025-11-27T13:54
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Последние сутки ВСУ усиленно обстреливали энергетическую инфраструктуру Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Всего без электроэнергии осталось 107 тысяч человек в 190 населенных пунктах. Электроснабжение уже восстановлено в Каланчакском и Нижнесерогозском округе. Без света остается Каховский округ. Водоснабжение там также обеспечивают резервные источники. Идет ремонт.Как сообщалось ранее, в ночь на четверг ВСУ совершили массированную атаку на энергетическую инфраструктуру четырех муниципалитетов ЛНР. В результате удара без света остались 46 тысяч человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Режим ЧС ввели в Таганроге после атаки ВСУВ Туапсе закрыты два детских сада из-за падения обломков БПЛАУбивают взрослых и детей: 53 мирных жителя РФ стали жертвами атак ВСУ
ВСУ массированно обстреливают объекты энергетики Херсонской области
13:43 27.11.2025 (обновлено: 13:54 27.11.2025)