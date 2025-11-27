Рейтинг@Mail.ru
ВСУ массированно обстреливают объекты энергетики Херсонской области - РИА Новости Крым, 27.11.2025
ВСУ массированно обстреливают объекты энергетики Херсонской области
ВСУ массированно обстреливают объекты энергетики Херсонской области - РИА Новости Крым, 27.11.2025
ВСУ массированно обстреливают объекты энергетики Херсонской области
Последние сутки ВСУ усиленно обстреливали энергетическую инфраструктуру Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 27.11.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1b/1151227376_0:143:935:669_1920x0_80_0_0_6c4db14d4c2453d36d47e853b4c94128.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Последние сутки ВСУ усиленно обстреливали энергетическую инфраструктуру Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Всего без электроэнергии осталось 107 тысяч человек в 190 населенных пунктах. Электроснабжение уже восстановлено в Каланчакском и Нижнесерогозском округе. Без света остается Каховский округ. Водоснабжение там также обеспечивают резервные источники. Идет ремонт.Как сообщалось ранее, в ночь на четверг ВСУ совершили массированную атаку на энергетическую инфраструктуру четырех муниципалитетов ЛНР. В результате удара без света остались 46 тысяч человек.
ВСУ массированно обстреливают объекты энергетики Херсонской области

Массированные обстрелы объектов энергетики зафиксированы в Херсонской области

13:43 27.11.2025 (обновлено: 13:54 27.11.2025)
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоПожар после обстрела ВСУ Херсонской области
Пожар после обстрела ВСУ Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Последние сутки ВСУ усиленно обстреливали энергетическую инфраструктуру Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Всего без электроэнергии осталось 107 тысяч человек в 190 населенных пунктах. Электроснабжение уже восстановлено в Каланчакском и Нижнесерогозском округе. Без света остается Каховский округ. Водоснабжение там также обеспечивают резервные источники. Идет ремонт.

"Также враг обстрелял Алешки, Каховку, Новую Каховку, Брилёвку, Великую Лепетиху, Днепряны, Каиры, Новую Маячку, Обрывки, Подстепное, Пролетарку и Райское", – перечислили губернатор.

Как сообщалось ранее, в ночь на четверг ВСУ совершили массированную атаку на энергетическую инфраструктуру четырех муниципалитетов ЛНР. В результате удара без света остались 46 тысяч человек.
