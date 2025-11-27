https://crimea.ria.ru/20251127/v-tsentre-simferopolya-gorit-chastnyy-dom-1151220282.html
В центре Симферополя горит частный дом
В центре Симферополя горит частный дом
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе на улице Снайперов горит частный дом площадью 60 квадратных метров, на месте работают сотрудники экстренных служб. Об этом РИА Новости Крым сообщили в главке МЧС России по Крыму.Инцидент произошел в четверг утром. На место оперативно прибыли спасатели. Сейчас сотрудники МЧС занимаются ликвидацией открытого горения. Площадь пожара и причины возгорания устанавливаются.Ранее сообщалось, что в Севастополе мужчина получил ожоги дыхательных путей и тела на пожаре, который вспыхнул в хозяйственной постройке на территории его подворья.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жуткий пожар в небоскребах Гонконга: число жертв продолжает расти Двое детей погибли на пожаре в Оренбургской областиВ Гонконге горит высотный жилой комплекс - погибли люди
В центре Симферополя горит частный дом
10:22 27.11.2025 (обновлено: 10:57 27.11.2025)