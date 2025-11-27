https://crimea.ria.ru/20251127/v-sochi-otmenili-ugrozu-ataki-bpla-1151219825.html
В Сочи отменили угрозу атаки БПЛА
В Сочи отменили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости Крым, 27.11.2025
В Сочи отменили угрозу атаки БПЛА
В Сочи отменили угрозу атаки вражеских БПЛА. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин. РИА Новости Крым, 27.11.2025
2025-11-27T09:59
2025-11-27T09:59
2025-11-27T09:59
сочи
атаки всу
безопасность
беспилотник (бпла, дрон)
новости
андрей прошунин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122565868_0:129:3181:1918_1920x0_80_0_0_7b8b6e1dc8cfe33690ae6885e108c8a0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. В Сочи отменили угрозу атаки вражеских БПЛА. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин.Ранее утром в четверг в Сочи была объявлена угроза беспилотной атаки, власти рекомендовали горожанам не выходить на улицу, укрыться в безопасных местах и не отправлять детей в школу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сочи
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122565868_226:0:2955:2047_1920x0_80_0_0_282f15cb305367d5ca97a27d9eb89df6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, атаки всу, безопасность, беспилотник (бпла, дрон), новости, андрей прошунин
В Сочи отменили угрозу атаки БПЛА
В Сочи отменили угрозу атаки беспилотников