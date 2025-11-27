Рейтинг@Mail.ru
В Сочи отменили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости Крым, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251127/v-sochi-otmenili-ugrozu-ataki-bpla-1151219825.html
В Сочи отменили угрозу атаки БПЛА
В Сочи отменили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости Крым, 27.11.2025
В Сочи отменили угрозу атаки БПЛА
В Сочи отменили угрозу атаки вражеских БПЛА. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин. РИА Новости Крым, 27.11.2025
2025-11-27T09:59
2025-11-27T09:59
сочи
атаки всу
безопасность
беспилотник (бпла, дрон)
новости
андрей прошунин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122565868_0:129:3181:1918_1920x0_80_0_0_7b8b6e1dc8cfe33690ae6885e108c8a0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. В Сочи отменили угрозу атаки вражеских БПЛА. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин.Ранее утром в четверг в Сочи была объявлена угроза беспилотной атаки, власти рекомендовали горожанам не выходить на улицу, укрыться в безопасных местах и не отправлять детей в школу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сочи
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122565868_226:0:2955:2047_1920x0_80_0_0_282f15cb305367d5ca97a27d9eb89df6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сочи, атаки всу, безопасность, беспилотник (бпла, дрон), новости, андрей прошунин
В Сочи отменили угрозу атаки БПЛА

В Сочи отменили угрозу атаки беспилотников

09:59 27.11.2025
 
© РИА Новости . Артур Лебедев / Перейти в фотобанкВид на Сочи
Вид на Сочи - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости . Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. В Сочи отменили угрозу атаки вражеских БПЛА. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин.

"Отмена угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Опасности для жителей и гостей города-курорта Сочи нет!" - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее утром в четверг в Сочи была объявлена угроза беспилотной атаки, власти рекомендовали горожанам не выходить на улицу, укрыться в безопасных местах и не отправлять детей в школу.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СочиАтаки ВСУБезопасностьБеспилотник (БПЛА, дрон)НовостиАндрей Прошунин
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:10Клиенты ВТБ из Крыма и Севастополя накопили на вкладах 180 млрд рублей
12:02В Крыму подростки избили сверстника – Бастрыкин затребовал доклад
11:35Фигурантов дела о теракте на Крымском мосту приговорили к пожизненному
11:31ВТБ трансформирует розничный бизнес в 2026 году
11:23Украинские дроны массово атаковали объекты энергетики в ЛНР
11:16Роспотребнадзор опроверг фейки о новом необычном вирусе
11:07Пожар в Гонконге: число жертв страшного огня продолжает расти
10:57В ОДКБ создадут новую стратегию по борьбе с терроризмом
10:48Путин предложил оснащать силы ОДКБ российским оружием
10:39Праздник черных бушлатов: интересные факты в День морской пехоты
10:22В центре Симферополя горит частный дом
10:11Обломки сбитых дронов повредили дома на Кубани
10:04Без паники: учения по антитеррору пройдут в одной из школ Симферополя
09:59В Сочи отменили угрозу атаки БПЛА
09:50На Кубани иномарка влетела в дерево – погиб 18-летний водитель
09:37Морской порт Новороссийска закроют для всех видов судов
09:27Парламент Никарагуа одобрил торговые соглашения с Севастополем и ДНР
09:16ПВО сбила один дрон над Черным морем и еще 117 над регионами РФ
09:07Угроза атаки БПЛА в Сочи – власти просят не вести детей в школы
08:48Крым гордится: Аксенов поздравил героическую 810-ю бригаду ЧФ
Лента новостейМолния