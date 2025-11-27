https://crimea.ria.ru/20251127/v-sevastopole-zakryli-reyd-1151239093.html
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 27.11.2025
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе остановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 27.11.2025
2025-11-27T19:28
2025-11-27T19:28
2025-11-27T19:31
севастополь
новости севастополя
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/15/1150334295_0:42:1754:1029_1920x0_80_0_0_e544f6f1f8311b1aed1b8836bd1eae31.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе остановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.В связи с этим для севастопольцев и гостей города организованы компенсационные маршруты. Автобусы отправляются от площадей Нахимова и Захарова.О причинах закрытия рейда не сообщается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/15/1150334295_12:0:1665:1240_1920x0_80_0_0_8b2e6d279f854be676ecb3d9a7bb8c19.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, морской транспорт, паромы и катера в севастополе, новости крыма
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе остановили движение морского транспорта
19:28 27.11.2025 (обновлено: 19:31 27.11.2025)