Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251127/v-sevastopole-zakryli-reyd-1151239093.html
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 27.11.2025
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе остановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 27.11.2025
2025-11-27T19:28
2025-11-27T19:31
севастополь
новости севастополя
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/15/1150334295_0:42:1754:1029_1920x0_80_0_0_e544f6f1f8311b1aed1b8836bd1eae31.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе остановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.В связи с этим для севастопольцев и гостей города организованы компенсационные маршруты. Автобусы отправляются от площадей Нахимова и Захарова.О причинах закрытия рейда не сообщается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/15/1150334295_12:0:1665:1240_1920x0_80_0_0_8b2e6d279f854be676ecb3d9a7bb8c19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, морской транспорт, паромы и катера в севастополе, новости крыма
В Севастополе закрыли рейд

В Севастополе остановили движение морского транспорта

19:28 27.11.2025 (обновлено: 19:31 27.11.2025)
 
© РИА Новости КрымРейд в Севастополе закрыт
Рейд в Севастополе закрыт - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе остановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Уважаемые пассажиры! Морской пассажирский транспорт приостановил движение", – сказано в сообщении.
В связи с этим для севастопольцев и гостей города организованы компенсационные маршруты. Автобусы отправляются от площадей Нахимова и Захарова.
О причинах закрытия рейда не сообщается.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольНовости СевастополяМорской транспортПаромы и катера в СевастополеНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:33В Крыму бывшая сотрудница полиции незаконно ставила мигрантов на учет
20:06Романтическое путешествие в Крым: цены на размещение
19:46Ограничение проезда и стрельба: в Большой Ялте в пятницу пройдут учения
19:28В Севастополе закрыли рейд
19:23Солнце снова атакует: к Земле идет новая магнитная буря
19:11Звуки стрельбы слышны в Феодосии – причины
18:55В Запорожской области без света больше 24,5 тысяч человек после удара ВСУ
18:43В Севастополе разбился водитель электробайка
18:35Конец СВО и продвижение армии России: главные заявления Путина в Киргизии
18:07В Севастополе уничтожили авиационную бомбу времен войны
18:01Убийца генерал-лейтенанта Москалика получил пожизненный срок
17:48Путин рассказал об ответе России на возможную конфискацию ее активов
17:37ВСУ утратят боеспособность в случае продолжения конфликта – Путин
17:28Добровольцам СВО учтут службу при выплатах за выслугу лет
17:19Подписывать какие-либо документы с украинской властью невозможно – Путин
17:14Путин: признание Крыма и Донбасса – один из ключевых моментов переговоров
17:04Путин назвал переговорщиков от России по украинскому урегулированию
17:01Красноармейск и Димитров полностью окружены - Путин
16:47Путин назвал условие прекращения боевых действий на Украине
16:45Темп движения российских войск в зоне СВО увеличивается – Путин
Лента новостейМолния