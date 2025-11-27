https://crimea.ria.ru/20251127/v-sevastopole-razbilsya-voditel-elektrobayka-1151238015.html

В Севастополе разбился водитель электробайка

39-летний водитель электробайка погиб в ДТП на набережной пляжа Учкуевка в Севастополе. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу.

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. 39-летний водитель электробайка погиб в ДТП на набережной пляжа Учкуевка в Севастополе. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу.По предварительным данным, авария произошла в четверг в 15:52 в районе дома №31. Водитель не справился с управлением на повороте, наехал на бордюр и опрокинулся, ударившись о столб. Кроме того, у мужчины не было водительского удостоверения соответствующей категории.В настоящее время сотрудники следственно-оперативной группы УМВД России по Севастополю и Госавтоинспекции изучают обстоятельства ДТП.Ранее сообщалось, что за девять месяцев текущего года в России зарегистрировано 659 ДТП, участниками которых стали подростки за рулем питбайков. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в Max и запустил опрос о предложении МВД РФ ввести серьезную ответственность за использование питбайков детьми.

