В Севастополе разбился водитель электробайка - РИА Новости Крым, 27.11.2025
Ситуация на дорогах Крыма
В Севастополе разбился водитель электробайка
В Севастополе разбился водитель электробайка - РИА Новости Крым, 27.11.2025
В Севастополе разбился водитель электробайка
39-летний водитель электробайка погиб в ДТП на набережной пляжа Учкуевка в Севастополе. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу.
2025-11-27T18:43
2025-11-27T18:43
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. 39-летний водитель электробайка погиб в ДТП на набережной пляжа Учкуевка в Севастополе. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу.По предварительным данным, авария произошла в четверг в 15:52 в районе дома №31. Водитель не справился с управлением на повороте, наехал на бордюр и опрокинулся, ударившись о столб. Кроме того, у мужчины не было водительского удостоверения соответствующей категории.В настоящее время сотрудники следственно-оперативной группы УМВД России по Севастополю и Госавтоинспекции изучают обстоятельства ДТП.Ранее сообщалось, что за девять месяцев текущего года в России зарегистрировано 659 ДТП, участниками которых стали подростки за рулем питбайков. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в Max и запустил опрос о предложении МВД РФ ввести серьезную ответственность за использование питбайков детьми.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Судаке двое подростков разбились на родительском мотоцикле"Папа, он вытекает": в Крыму братья-школьники спасли подростка после ДТП13-летняя школьница погибла под колесами иномарки в Симферополе
В Севастополе разбился водитель электробайка

В Севастополе на набережной пляжа Учкуевка разбился водитель электробайка

18:43 27.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. 39-летний водитель электробайка погиб в ДТП на набережной пляжа Учкуевка в Севастополе. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу.
По предварительным данным, авария произошла в четверг в 15:52 в районе дома №31. Водитель не справился с управлением на повороте, наехал на бордюр и опрокинулся, ударившись о столб.
"В результате дорожного происшествия водитель электробайка получил травмы несовместимые с жизнью. В момент ДТП водитель находился без мотошлема и защитной экипировки", – сказано в сообщении.
Кроме того, у мужчины не было водительского удостоверения соответствующей категории.
В настоящее время сотрудники следственно-оперативной группы УМВД России по Севастополю и Госавтоинспекции изучают обстоятельства ДТП.
Ранее сообщалось, что за девять месяцев текущего года в России зарегистрировано 659 ДТП, участниками которых стали подростки за рулем питбайков. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в Max и запустил опрос о предложении МВД РФ ввести серьезную ответственность за использование питбайков детьми.
