https://crimea.ria.ru/20251127/v-odkb-sozdadut-novuyu-strategiyu-po-borbe-s-terrorizmom-1151221691.html

В ОДКБ создадут новую стратегию по борьбе с терроризмом

В ОДКБ создадут новую стратегию по борьбе с терроризмом - РИА Новости Крым, 27.11.2025

В ОДКБ создадут новую стратегию по борьбе с терроризмом

В период председательства России в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) планируется начать совместную подготовку новой антитеррористической... РИА Новости Крым, 27.11.2025

2025-11-27T10:57

2025-11-27T10:57

2025-11-27T10:59

владимир путин (политик)

организация договора о коллективной безопасности (одкб)

новости

антитеррор

киргизия

безопасность

россия

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1b/1151221890_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a13636e08ffb62da451449af609dbcf0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В период председательства России в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) планируется начать совместную подготовку новой антитеррористической стратегии объединения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на саммите глав государств ОДКБ в Бишкеке.Путин также отметил, что Россия совместно с партнерами по ОДКБ продолжит работать над выявлением и ликвидацией международных террористических группировок и их ячеек и над пресечением каналов их финансирования.Одним из ключевых приоритетов российского председательства в ОДКБ является развитие сотрудничества государств-членов для обеспечения технологического лидерства организации в военной сфере, указал президент РФ. Особый акцент планируется сделать на углубление кооперации предприятий оборонно-промышленного комплекса.Саммит ОДКБ проходит 27 ноября в резиденции "Ынтымак Ордо" в Бишкеке. В настоящий момент в ОДКБ председательствует Киргизия, в 2026 году эти полномочия перейдут к России. Председательство РФ в организации будет проходить под девизом "Коллективная безопасность в многополярном мире".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

киргизия

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), организация договора о коллективной безопасности (одкб), новости, антитеррор, киргизия, безопасность, россия, политика