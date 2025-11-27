Рейтинг@Mail.ru
В ОДКБ создадут новую стратегию по борьбе с терроризмом - РИА Новости Крым, 27.11.2025
В ОДКБ создадут новую стратегию по борьбе с терроризмом
В ОДКБ создадут новую стратегию по борьбе с терроризмом - РИА Новости Крым, 27.11.2025
В ОДКБ создадут новую стратегию по борьбе с терроризмом
В период председательства России в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) планируется начать совместную подготовку новой антитеррористической... РИА Новости Крым, 27.11.2025
2025-11-27T10:57
2025-11-27T10:59
владимир путин (политик)
организация договора о коллективной безопасности (одкб)
новости
антитеррор
киргизия
безопасность
россия
политика
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В период председательства России в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) планируется начать совместную подготовку новой антитеррористической стратегии объединения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на саммите глав государств ОДКБ в Бишкеке.Путин также отметил, что Россия совместно с партнерами по ОДКБ продолжит работать над выявлением и ликвидацией международных террористических группировок и их ячеек и над пресечением каналов их финансирования.Одним из ключевых приоритетов российского председательства в ОДКБ является развитие сотрудничества государств-членов для обеспечения технологического лидерства организации в военной сфере, указал президент РФ. Особый акцент планируется сделать на углубление кооперации предприятий оборонно-промышленного комплекса.Саммит ОДКБ проходит 27 ноября в резиденции "Ынтымак Ордо" в Бишкеке. В настоящий момент в ОДКБ председательствует Киргизия, в 2026 году эти полномочия перейдут к России. Председательство РФ в организации будет проходить под девизом "Коллективная безопасность в многополярном мире".
владимир путин (политик), организация договора о коллективной безопасности (одкб), новости, антитеррор, киргизия, безопасность, россия, политика
В ОДКБ создадут новую стратегию по борьбе с терроризмом

Россия предлагает создать новую антитеррористическую стратегию ОДКБ – Путин

10:57 27.11.2025 (обновлено: 10:59 27.11.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкУчения ОДКБ
Учения ОДКБ - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В период председательства России в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) планируется начать совместную подготовку новой антитеррористической стратегии объединения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на саммите глав государств ОДКБ в Бишкеке.
"В ходе председательства планируем начать совместную подготовку новой антитеррористической стратегии ОДКБ. Будем стремиться сделать все необходимое для дальнейшего решительного противодействия экстремизму", - сказал российский лидер.
Путин также отметил, что Россия совместно с партнерами по ОДКБ продолжит работать над выявлением и ликвидацией международных террористических группировок и их ячеек и над пресечением каналов их финансирования.
Одним из ключевых приоритетов российского председательства в ОДКБ является развитие сотрудничества государств-членов для обеспечения технологического лидерства организации в военной сфере, указал президент РФ. Особый акцент планируется сделать на углубление кооперации предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Саммит ОДКБ проходит 27 ноября в резиденции "Ынтымак Ордо" в Бишкеке. В настоящий момент в ОДКБ председательствует Киргизия, в 2026 году эти полномочия перейдут к России. Председательство РФ в организации будет проходить под девизом "Коллективная безопасность в многополярном мире".
