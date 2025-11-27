https://crimea.ria.ru/20251127/v-odkb-sozdadut-novuyu-strategiyu-po-borbe-s-terrorizmom-1151221691.html
В ОДКБ создадут новую стратегию по борьбе с терроризмом
2025-11-27T10:57
2025-11-27T10:57
2025-11-27T10:59
владимир путин (политик)
организация договора о коллективной безопасности (одкб)
новости
антитеррор
киргизия
безопасность
россия
политика
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В период председательства России в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) планируется начать совместную подготовку новой антитеррористической стратегии объединения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на саммите глав государств ОДКБ в Бишкеке.Путин также отметил, что Россия совместно с партнерами по ОДКБ продолжит работать над выявлением и ликвидацией международных террористических группировок и их ячеек и над пресечением каналов их финансирования.Одним из ключевых приоритетов российского председательства в ОДКБ является развитие сотрудничества государств-членов для обеспечения технологического лидерства организации в военной сфере, указал президент РФ. Особый акцент планируется сделать на углубление кооперации предприятий оборонно-промышленного комплекса.Саммит ОДКБ проходит 27 ноября в резиденции "Ынтымак Ордо" в Бишкеке. В настоящий момент в ОДКБ председательствует Киргизия, в 2026 году эти полномочия перейдут к России. Председательство РФ в организации будет проходить под девизом "Коллективная безопасность в многополярном мире".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
киргизия
россия
Новости
владимир путин (политик), организация договора о коллективной безопасности (одкб), новости, антитеррор, киргизия, безопасность, россия, политика
10:57 27.11.2025 (обновлено: 10:59 27.11.2025)
