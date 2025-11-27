Рейтинг@Mail.ru
В Новороссийске с рельсов сошли два вагона – что известно - РИА Новости Крым, 27.11.2025
В Новороссийске с рельсов сошли два вагона – что известно
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Два вагона в составе грузового поезда сошли с рельсов в Новороссийске. Пострадавших в результате происшествия нет, проводится проверка. Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре.По информации прокуратуры, ЧП случилось в четверг на станции Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги. Произошел сход двух вагонов в составе грузового поезда. Пострадавших нет, производятся восстановительные работы, уточнили в ведомстве. Причины и обстоятельства устанавливаются."Прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. По итогам будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования", – добавили в сообщении.
Новости
В Новороссийске с рельсов сошли два вагона – что известно

Два грузовых вагона сошли с рельсов в Новороссийске – пострадавших нет

22:12 27.11.2025
 
© Южная транспортная прокуратураСход вагонов с рельсов в Новороссийске
Сход вагонов с рельсов в Новороссийске
© Южная транспортная прокуратура
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Два вагона в составе грузового поезда сошли с рельсов в Новороссийске. Пострадавших в результате происшествия нет, проводится проверка. Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре.
"Организована проверка по факту схода вагонов в Новороссийске", – сказано в сообщении.
По информации прокуратуры, ЧП случилось в четверг на станции Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги. Произошел сход двух вагонов в составе грузового поезда. Пострадавших нет, производятся восстановительные работы, уточнили в ведомстве. Причины и обстоятельства устанавливаются.
"Прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. По итогам будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования", – добавили в сообщении.
