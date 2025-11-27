https://crimea.ria.ru/20251127/v-krymu-v-chetverg-potepleet-do-20-1151211050.html
В Крыму в четверг потеплеет до +20
В Крыму в четверг потеплеет до +20 - РИА Новости Крым, 27.11.2025
В Крыму в четверг потеплеет до +20
В Крыму в четверг утром возможны туманы, а днем потеплеет до +20 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 27.11.2025
2025-11-27T00:01
2025-11-27T00:01
2025-11-27T00:01
крым
крымский гидрометцентр
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/11/1150977561_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b6fad901c6440b46700295e5e6030b05.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в четверг утром возможны туманы, а днем потеплеет до +20 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +18...20.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +18...20.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +10...13, днем потеплеет до +19 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251126/kak-anomalno-teplyy-noyabr-povliyal-na-ozimye-v-krymu-1151185781.html
крым
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/11/1150977561_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b9946aff3b5fb108eb8cb2ab54bee0a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, крымский гидрометцентр, крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, новости крыма
В Крыму в четверг потеплеет до +20
В Крыму в четверг ожидаются туманы и до 20 градусов тепла