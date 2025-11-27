В Крыму в четверг потеплеет до +20

"Ветер юго-восточный умеренный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…10, на побережье до +13; днем +16…20, в горах +10…15", - уточнили синоптики.

В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +10...13, днем потеплеет до +19 градусов.