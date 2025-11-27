Рейтинг@Mail.ru
27.11.2025
В Крыму в четверг потеплеет до +20
27.11.2025
В Крыму в четверг потеплеет до +20
В Крыму в четверг утром возможны туманы, а днем потеплеет до +20 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
2025-11-27T00:01
2025-11-27T00:01
крым
крымский гидрометцентр
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в четверг утром возможны туманы, а днем потеплеет до +20 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +18...20.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +18...20.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +10...13, днем потеплеет до +19 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крым, крымский гидрометцентр, крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, новости крыма
В Крыму в четверг потеплеет до +20

В Крыму в четверг ожидаются туманы и до 20 градусов тепла

00:01 27.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в четверг утром возможны туманы, а днем потеплеет до +20 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-восточный умеренный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…10, на побережье до +13; днем +16…20, в горах +10…15", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +18...20.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +18...20.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +10...13, днем потеплеет до +19 градусов.
КрымКрымский гидрометцентрКрымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияНовости Крыма
 
