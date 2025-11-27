Рейтинг@Mail.ru
В Крыму подростки избили сверстника – Бастрыкин затребовал доклад - РИА Новости Крым, 27.11.2025
В Крыму подростки избили сверстника – Бастрыкин затребовал доклад
В Крыму подростки избили сверстника – Бастрыкин затребовал доклад - РИА Новости Крым, 27.11.2025
В Крыму подростки избили сверстника – Бастрыкин затребовал доклад
В крымском Армянске группа школьников подвергала 15-летнего сверстника издевательствам и избила мальчика, председатель Следственного комитета РФ Александр... РИА Новости Крым, 27.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В крымском Армянске группа школьников подвергала 15-летнего сверстника издевательствам и избила мальчика, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки. Об этом сообщает Информационный центр СК.Ранее в ведомство обратилась жительница Крыма. На протяжении длительного времени одноклассники подвергали ее сына издевательствам, а в мае текущего года избили его. Пострадавшего госпитализировали. Многочисленные обращения родителей в различные инстанции результатов не принесли, и до настоящего времени никто не привлечен к ответственности.Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю организовало процессуальную проверку."Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву доложить об установленных в ходе проверочных мероприятий обстоятельствах с учетом озвученных в обращении доводов, а по завершении процессуальной проверки – о ее результатах", - говорится в сообщении.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе полиция нашла детей-участников конфликта в троллейбусеВ московской школе ученик 10 класса напал на учителяНападение подростков на мужчину в Симферополе - СК возбудит дело
ск рф (следственный комитет российской федерации), дети, происшествия, крым, новости крыма, армянск, александр бастрыкин
В Крыму подростки избили сверстника – Бастрыкин затребовал доклад

В Крыму школьники издевались над сверстником и избили его – Бастрыкин запросил доклад

12:02 27.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В крымском Армянске группа школьников подвергала 15-летнего сверстника издевательствам и избила мальчика, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки. Об этом сообщает Информационный центр СК.
Ранее в ведомство обратилась жительница Крыма. На протяжении длительного времени одноклассники подвергали ее сына издевательствам, а в мае текущего года избили его. Пострадавшего госпитализировали. Многочисленные обращения родителей в различные инстанции результатов не принесли, и до настоящего времени никто не привлечен к ответственности.
Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю организовало процессуальную проверку.
"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву доложить об установленных в ходе проверочных мероприятий обстоятельствах с учетом озвученных в обращении доводов, а по завершении процессуальной проверки – о ее результатах", - говорится в сообщении.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Симферополе полиция нашла детей-участников конфликта в троллейбусе
В московской школе ученик 10 класса напал на учителя
Нападение подростков на мужчину в Симферополе - СК возбудит дело
 
