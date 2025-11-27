https://crimea.ria.ru/20251127/v-krymu-podrostki-izbili-sverstnika--bastrykin-zatreboval-doklad-1151224323.html
В Крыму подростки избили сверстника – Бастрыкин затребовал доклад
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В крымском Армянске группа школьников подвергала 15-летнего сверстника издевательствам и избила мальчика, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки. Об этом сообщает Информационный центр СК.Ранее в ведомство обратилась жительница Крыма. На протяжении длительного времени одноклассники подвергали ее сына издевательствам, а в мае текущего года избили его. Пострадавшего госпитализировали. Многочисленные обращения родителей в различные инстанции результатов не принесли, и до настоящего времени никто не привлечен к ответственности.Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю организовало процессуальную проверку."Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву доложить об установленных в ходе проверочных мероприятий обстоятельствах с учетом озвученных в обращении доводов, а по завершении процессуальной проверки – о ее результатах", - говорится в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе полиция нашла детей-участников конфликта в троллейбусеВ московской школе ученик 10 класса напал на учителяНападение подростков на мужчину в Симферополе - СК возбудит дело
крым
армянск
