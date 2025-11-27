https://crimea.ria.ru/20251127/v-krymu-otremontiruyut-desyat-mostov-na-kakom-etape-raboty-1151231443.html
В Крыму отремонтируют десять мостов: на каком этапе работы
В Крыму отремонтируют десять мостов: на каком этапе работы - РИА Новости Крым, 27.11.2025
В Крыму отремонтируют десять мостов: на каком этапе работы
В Крыму ведут ремонтные работы сразу на десяти мостах, четыре из них завершат уже в конце 2025 года, сообщает председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 27.11.2025
2025-11-27T15:42
2025-11-27T15:42
2025-11-27T15:42
юрий гоцанюк
мост
строительство
ремонт и строительство дорог
ремонт и строительство дорог в крыму
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1b/1151231098_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_92e7da7dca71a97951bdca972a468112.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму ведут ремонтные работы сразу на десяти мостах, четыре из них завершат уже в конце 2025 года, сообщает председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.По его словам, на финальной стадии строения на участках дорог Симферополь – Красноперекопск, Симферополь – Алушта – Ялта, а также на направлении Томашевка – Ермаково. Там осталось установить дорожные знаки и благоустроить территорию.Он также отметил, что есть объекты, где необходимо ускорить темпы работ. Это мост в районе села Подлесное на подъезде к автодороге Бахчисарай – Ялта, мосты Белогорск – Приветное, Гвардейское – Красная Зорька (на подъезде к автодороге Гвардейское), а также Соляное – Батальное – Ерофеево."Подрядным организациям необходимо нарастить темпы строительства для своевременного завершения всех запланированных мероприятий", – подчеркнул глава Совмина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ремонтируют мост на дороге Ленино-МысовоеТрасса в обход "Артека" - когда запустят рабочее движениеСевастополь вошел в число лидеров в России по качеству дорожных работ
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1b/1151231098_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_51a4f24c005e5870ead5b81d498ed510.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий гоцанюк, мост, строительство, ремонт и строительство дорог, ремонт и строительство дорог в крыму, новости крыма, крым
В Крыму отремонтируют десять мостов: на каком этапе работы
В Крыму отремонтируют десять мостов – четыре из них завершат уже в 2025 году
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму ведут ремонтные работы сразу на десяти мостах, четыре из них завершат уже в конце 2025 года, сообщает председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.
По его словам, на финальной стадии строения на участках дорог Симферополь – Красноперекопск, Симферополь – Алушта – Ялта, а также на направлении Томашевка – Ермаково. Там осталось установить дорожные знаки и благоустроить территорию.
"В высокой степени готовности мосты на участках Нижнегорский – Белогорск, Ударное – Красногорское и Бахчисарай – Ялта. Также ведутся работы на мосту Тополи – Севастьяновка", – добавил Гоцанюк.
Он также отметил, что есть объекты, где необходимо ускорить темпы работ. Это мост в районе села Подлесное на подъезде к автодороге Бахчисарай – Ялта, мосты Белогорск – Приветное, Гвардейское – Красная Зорька (на подъезде к автодороге Гвардейское), а также Соляное – Батальное – Ерофеево.
"Подрядным организациям необходимо нарастить темпы строительства для своевременного завершения всех запланированных мероприятий", – подчеркнул глава Совмина.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: