Рейтинг@Mail.ru
В Крыму отремонтируют десять мостов: на каком этапе работы - РИА Новости Крым, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251127/v-krymu-otremontiruyut-desyat-mostov-na-kakom-etape-raboty-1151231443.html
В Крыму отремонтируют десять мостов: на каком этапе работы
В Крыму отремонтируют десять мостов: на каком этапе работы - РИА Новости Крым, 27.11.2025
В Крыму отремонтируют десять мостов: на каком этапе работы
В Крыму ведут ремонтные работы сразу на десяти мостах, четыре из них завершат уже в конце 2025 года, сообщает председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 27.11.2025
2025-11-27T15:42
2025-11-27T15:42
юрий гоцанюк
мост
строительство
ремонт и строительство дорог
ремонт и строительство дорог в крыму
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1b/1151231098_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_92e7da7dca71a97951bdca972a468112.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму ведут ремонтные работы сразу на десяти мостах, четыре из них завершат уже в конце 2025 года, сообщает председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.По его словам, на финальной стадии строения на участках дорог Симферополь – Красноперекопск, Симферополь – Алушта – Ялта, а также на направлении Томашевка – Ермаково. Там осталось установить дорожные знаки и благоустроить территорию.Он также отметил, что есть объекты, где необходимо ускорить темпы работ. Это мост в районе села Подлесное на подъезде к автодороге Бахчисарай – Ялта, мосты Белогорск – Приветное, Гвардейское – Красная Зорька (на подъезде к автодороге Гвардейское), а также Соляное – Батальное – Ерофеево."Подрядным организациям необходимо нарастить темпы строительства для своевременного завершения всех запланированных мероприятий", – подчеркнул глава Совмина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ремонтируют мост на дороге Ленино-МысовоеТрасса в обход "Артека" - когда запустят рабочее движениеСевастополь вошел в число лидеров в России по качеству дорожных работ
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1b/1151231098_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_51a4f24c005e5870ead5b81d498ed510.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юрий гоцанюк, мост, строительство, ремонт и строительство дорог, ремонт и строительство дорог в крыму, новости крыма, крым
В Крыму отремонтируют десять мостов: на каком этапе работы

В Крыму отремонтируют десять мостов – четыре из них завершат уже в 2025 году

15:42 27.11.2025
 
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаВ Крыму отремонтируют десять мостов
В Крыму отремонтируют десять мостов
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму ведут ремонтные работы сразу на десяти мостах, четыре из них завершат уже в конце 2025 года, сообщает председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.
По его словам, на финальной стадии строения на участках дорог Симферополь – Красноперекопск, Симферополь – Алушта – Ялта, а также на направлении Томашевка – Ермаково. Там осталось установить дорожные знаки и благоустроить территорию.
"В высокой степени готовности мосты на участках Нижнегорский – Белогорск, Ударное – Красногорское и Бахчисарай – Ялта. Также ведутся работы на мосту Тополи – Севастьяновка", – добавил Гоцанюк.
Он также отметил, что есть объекты, где необходимо ускорить темпы работ. Это мост в районе села Подлесное на подъезде к автодороге Бахчисарай – Ялта, мосты Белогорск – Приветное, Гвардейское – Красная Зорька (на подъезде к автодороге Гвардейское), а также Соляное – Батальное – Ерофеево.
"Подрядным организациям необходимо нарастить темпы строительства для своевременного завершения всех запланированных мероприятий", – подчеркнул глава Совмина.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму ремонтируют мост на дороге Ленино-Мысовое
Трасса в обход "Артека" - когда запустят рабочее движение
Севастополь вошел в число лидеров в России по качеству дорожных работ
 
Юрий ГоцанюкМостСтроительствоРемонт и строительство дорогРемонт и строительство дорог в КрымуНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:33В Крыму бывшая сотрудница полиции незаконно ставила мигрантов на учет
20:06Романтическое путешествие в Крым: цены на размещение
19:46Ограничение проезда и стрельба: в Большой Ялте в пятницу пройдут учения
19:28В Севастополе закрыли рейд
19:23Солнце снова атакует: к Земле идет новая магнитная буря
19:11Звуки стрельбы слышны в Феодосии – причины
18:55В Запорожской области без света больше 24,5 тысяч человек после удара ВСУ
18:43В Севастополе разбился водитель электробайка
18:35Конец СВО и продвижение армии России: главные заявления Путина в Киргизии
18:07В Севастополе уничтожили авиационную бомбу времен войны
18:01Убийца генерал-лейтенанта Москалика получил пожизненный срок
17:48Путин рассказал об ответе России на возможную конфискацию ее активов
17:37ВСУ утратят боеспособность в случае продолжения конфликта – Путин
17:28Добровольцам СВО учтут службу при выплатах за выслугу лет
17:19Подписывать какие-либо документы с украинской властью невозможно – Путин
17:14Путин: признание Крыма и Донбасса – один из ключевых моментов переговоров
17:04Путин назвал переговорщиков от России по украинскому урегулированию
17:01Красноармейск и Димитров полностью окружены - Путин
16:47Путин назвал условие прекращения боевых действий на Украине
16:45Темп движения российских войск в зоне СВО увеличивается – Путин
Лента новостейМолния