https://crimea.ria.ru/20251127/v-krymu-otremontiruyut-desyat-mostov-na-kakom-etape-raboty-1151231443.html

В Крыму отремонтируют десять мостов: на каком этапе работы

В Крыму отремонтируют десять мостов: на каком этапе работы - РИА Новости Крым, 27.11.2025

В Крыму отремонтируют десять мостов: на каком этапе работы

В Крыму ведут ремонтные работы сразу на десяти мостах, четыре из них завершат уже в конце 2025 года, сообщает председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 27.11.2025

2025-11-27T15:42

2025-11-27T15:42

2025-11-27T15:42

юрий гоцанюк

мост

строительство

ремонт и строительство дорог

ремонт и строительство дорог в крыму

новости крыма

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1b/1151231098_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_92e7da7dca71a97951bdca972a468112.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму ведут ремонтные работы сразу на десяти мостах, четыре из них завершат уже в конце 2025 года, сообщает председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.По его словам, на финальной стадии строения на участках дорог Симферополь – Красноперекопск, Симферополь – Алушта – Ялта, а также на направлении Томашевка – Ермаково. Там осталось установить дорожные знаки и благоустроить территорию.Он также отметил, что есть объекты, где необходимо ускорить темпы работ. Это мост в районе села Подлесное на подъезде к автодороге Бахчисарай – Ялта, мосты Белогорск – Приветное, Гвардейское – Красная Зорька (на подъезде к автодороге Гвардейское), а также Соляное – Батальное – Ерофеево."Подрядным организациям необходимо нарастить темпы строительства для своевременного завершения всех запланированных мероприятий", – подчеркнул глава Совмина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ремонтируют мост на дороге Ленино-МысовоеТрасса в обход "Артека" - когда запустят рабочее движениеСевастополь вошел в число лидеров в России по качеству дорожных работ

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий гоцанюк, мост, строительство, ремонт и строительство дорог, ремонт и строительство дорог в крыму, новости крыма, крым