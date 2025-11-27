https://crimea.ria.ru/20251127/v-krymu-byvshaya-sotrudnitsa-politsii-nezakonno-stavila-migrantov-na-uchet-1151234244.html

В Севастополе бывшая сотрудница МВД незаконно ставила мигрантов на учет

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе бывшая сотрудница отдела по вопросам миграции МВД ставила мигрантов на учет без необходимых документов, сообщают в главке СК России по Крыму и Севастополю.По данным следствия, с августа по октябрь 2024 года женщина оформляла иностранных граждан без документов, подтверждающих право проживания и трудовой деятельности в России. Фигурантка вносила фиктивные данные в соответствующие учеты, что позволяло нелегалам оставаться на территории страны.Женщину обвиняют по статьям "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ" и "злоупотребление должностными полномочиями". Все следственные мероприятия завершены. Прокуратура Севастополя направила уголовное дело в суд для дальнейшего рассмотрения.Ранее сообщалось, что в Крыму 23-летний иностранец-нелегал предстанет перед судом по обвинению в пяти эпизодах грабежей и вымогательства с применением насилия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России за незнание языка отменили 7 тысяч трудовых патентов мигрантовТолько 19% детей мигрантов смогли поступить в школы России после экзаменаВ России изменили условия выдачи полисов ОМС трудовым мигрантам

