В Севастополе бывшая сотрудница МВД незаконно ставила мигрантов на учет
В Севастополе бывшая сотрудница МВД незаконно ставила мигрантов на учет
В Севастополе бывшая сотрудница МВД незаконно ставила мигрантов на учет - РИА Новости Крым, 27.11.2025
В Севастополе бывшая сотрудница МВД незаконно ставила мигрантов на учет
В Севастополе бывшая сотрудница отдела по вопросам миграции МВД ставила мигрантов на учет без необходимых документов, сообщают в главке СК России по Крыму и... РИА Новости Крым, 27.11.2025
2025-11-27T20:33
2025-11-27T21:06
севастополь
гсу ск россии по крыму и севастополю
прокуратура города севастополя
происшествия
новости крыма
новости севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе бывшая сотрудница отдела по вопросам миграции МВД ставила мигрантов на учет без необходимых документов, сообщают в главке СК России по Крыму и Севастополю.По данным следствия, с августа по октябрь 2024 года женщина оформляла иностранных граждан без документов, подтверждающих право проживания и трудовой деятельности в России. Фигурантка вносила фиктивные данные в соответствующие учеты, что позволяло нелегалам оставаться на территории страны.Женщину обвиняют по статьям "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ" и "злоупотребление должностными полномочиями". Все следственные мероприятия завершены. Прокуратура Севастополя направила уголовное дело в суд для дальнейшего рассмотрения.Ранее сообщалось, что в Крыму 23-летний иностранец-нелегал предстанет перед судом по обвинению в пяти эпизодах грабежей и вымогательства с применением насилия.
севастополь
В Севастополе бывшая сотрудница МВД незаконно ставила мигрантов на учет

В Севастополе бывшая сотрудница полиции незаконно оформляла мигрантов

20:33 27.11.2025 (обновлено: 21:06 27.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе бывшая сотрудница отдела по вопросам миграции МВД ставила мигрантов на учет без необходимых документов, сообщают в главке СК России по Крыму и Севастополю.
По данным следствия, с августа по октябрь 2024 года женщина оформляла иностранных граждан без документов, подтверждающих право проживания и трудовой деятельности в России. Фигурантка вносила фиктивные данные в соответствующие учеты, что позволяло нелегалам оставаться на территории страны.
"Обстоятельства противоправной деятельности должностного лица и незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации были выявлены во взаимодействии с оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю", – рассказали в СК.
Женщину обвиняют по статьям "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ" и "злоупотребление должностными полномочиями". Все следственные мероприятия завершены. Прокуратура Севастополя направила уголовное дело в суд для дальнейшего рассмотрения.
Ранее сообщалось, что в Крыму 23-летний иностранец-нелегал предстанет перед судом по обвинению в пяти эпизодах грабежей и вымогательства с применением насилия.
