В Китае поезд сбил строителей на путях – погибли 11 человек
В Китае поезд сбил строителей на путях – погибли 11 человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. 11 человек погибли и двое пострадали под колесами поезда в китайской провинции Юньнань, пишет РИА Новости со ссылкой на городское железнодорожное управление.На месте были организованы спасательные работы. Сейчас движение транспорта восстановлено, пострадавшим оказывается медицинская помощь, проводится расследование инцидента.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезд насмерть сбил мужчину в КрымуПоезд сбил подростка под Симферополем: мальчик погибПоезд "Москва—Евпатория" сбил женщину под Симферополем — МВД
В Китае поезд сбил строителей на путях – погибли 11 человек

07:54 27.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. 11 человек погибли и двое пострадали под колесами поезда в китайской провинции Юньнань, пишет РИА Новости со ссылкой на городское железнодорожное управление.
"Поезд №55537, проводивший испытания сейсмического оборудования, при прохождении поворота в районе станции "Лоянчжэнь" городского округа Куньмин сбил строителей, вышедших на пути. В результате погибли 11 человек, еще двое получили травмы", – говорится в сообщении.
На месте были организованы спасательные работы. Сейчас движение транспорта восстановлено, пострадавшим оказывается медицинская помощь, проводится расследование инцидента.
