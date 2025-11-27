https://crimea.ria.ru/20251127/v-kitae-poezd-sbil-stroiteley-na-putyakh--pogibli-11-chelovek-1151216630.html
В Китае поезд сбил строителей на путях – погибли 11 человек
11 человек погибли и двое пострадали под колесами поезда в китайской провинции Юньнань, пишет РИА Новости со ссылкой на городское железнодорожное управление. РИА Новости Крым, 27.11.2025
2025-11-27T07:54
2025-11-27T07:54
2025-11-27T07:57
новости
китай
поезд
железная дорога
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. 11 человек погибли и двое пострадали под колесами поезда в китайской провинции Юньнань, пишет РИА Новости со ссылкой на городское железнодорожное управление.На месте были организованы спасательные работы. Сейчас движение транспорта восстановлено, пострадавшим оказывается медицинская помощь, проводится расследование инцидента.
китай
07:54 27.11.2025 (обновлено: 07:57 27.11.2025)