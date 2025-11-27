https://crimea.ria.ru/20251127/uslovie-prekrascheniya-svo-i-strelba-v-belom-dome-v-ssha--glavnoe-za-den-1151236913.html

Условие прекращения СВО и стрельба в Белом доме в США – главное за день

Условие прекращения СВО и стрельба в Белом доме в США – главное за день - РИА Новости Крым, 27.11.2025

Условие прекращения СВО и стрельба в Белом доме в США – главное за день

Президент России Владимир Путин выступил с рядом заявлений по итогу визита в Кыргызстан. Президент США Дональд Трамп обратился к нации после стрельбы у Белого... РИА Новости Крым, 27.11.2025

2025-11-27T22:33

2025-11-27T22:33

2025-11-27T22:33

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин выступил с рядом заявлений по итогу визита в Кыргызстан. Президент США Дональд Трамп обратился к нации после стрельбы у Белого дома. Фигурантов дела о теракте на Крымском мосту приговорили к пожизненному сроку. В Севастополе утвердили бюджет на 2026 год. Дело об издевательстве над школьником в Армянске ушло в прокуратуру. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил героическую 810-ю бригаду Черноморского флота с профессиональным праздником.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымЗаявления Владимира Путина по итогу визита в КыргызстанПрезидент РФ Владимир Путин ответил на вопросы журналистов на пресс-подходе по итогам визита в Кыргызстан. Среди главных тем в фокусе внимания было обсуждение плана США по украинскому кризису, активное продвижение российских войск по всем фронтам спецоперации и назначение переговорной группы.Трамп обратился к нации после стрельбы у Белого домаНаибольшую угрозу для США представляют нелегальные мигранты, заявил президент Дональд Трамп в обращении к нации после стрельбы у Белого дома в Вашингтоне.Накануне стало известно, что в Вашингтоне неизвестный открыл стрельбу в правительственном портале недалеко от Белого дома, в результате были ранены двое нацгвардейцев. Шеф Пентагона Пит Хегсет сообщил, что они находятся в критическом состоянии. Губернатор Западной Вирджинии Патрик Моррисси ранее утверждал, что раненые умерли в больнице, но позднее уточнил, что об их судьбе поступает противоречивая информация. После инцидента Белый дом находится в режиме изоляции.Приговор фигуранты дела о теракте на Крымском мостуЮжный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к пожизненному лишению свободы восьмерых фигурантов дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году, сообщает пресс-служба суда.Фигуранты предстали перед судом по обвинению в совершении террористического акта и незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств. Подсудимые в 2022 году вошли в состав организованной преступной группы, целью которой было совершение террористического акта на Крымском мосту.В Севастополе утвердили бюджет на 2026 годЗаксобрание Севастополя приняло во втором чтении закон о бюджете региона на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Согласно документу, доходы регионального бюджета в 2026 году составят 78,4 млрд рублей, расходы – 82,3 млрд рублей. Дефицит бюджета достигнет 3,9 млрд рублей. Он будет покрываться за счет поступления доходов, а также остатков средств 2025 года, отметил Развожаев.По его словам, доходы города растут за счет налоговых и неналоговых поступлений, а также благодаря эффективному управлению имуществом, в том числе приватизации. Кроме того, более 20 млрд рублей доходной части казны приходятся на субсидии и дотации из федерального бюджета.Издевательство над школьником в АрмянскеПрокуратура Крыма организовала проверку по факту инцидента в школе Армянска с избиением ребенка. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе надзорного ведомства.Информационный центр СК сообщал ранее, что в крымском городе Армянске группа школьников подвергала 15-летнего сверстника издевательствам и избила мальчика, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки."Прокуратура республики организовала проверку в связи с сообщениями о нарушении прав ребенка в городе Армянске", - проинформировали в надзорном ведомстве.Аксенов поздравил героическую 810-ю бригаду ЧФГлава Крыма Сергей Аксенов поздравил 810-ю бригаду Черноморского флота с профессиональным праздником. Поздравление глава республики разместил в своем Telegram-канале.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

