Трамп выступил с обращением к нации после стрельбы у Белого дома
Трамп выступил с обращением к нации после стрельбы у Белого дома
Трамп выступил с обращением к нации после стрельбы у Белого дома
Трамп выступил с обращением к нации после стрельбы у Белого дома
Наибольшую угрозу для США представляют нелегальные мигранты, заявил президент Дональд Трамп в обращении к нации после стрельбы у Белого дома в Вашингтоне.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Наибольшую угрозу для США представляют нелегальные мигранты, заявил президент Дональд Трамп в обращении к нации после стрельбы у Белого дома в Вашингтоне.Накануне стало известно, что в Вашингтоне неизвестный открыл стрельбу в правительственном портале недалеко от Белого дома, в результате были ранены двое нацгвардейцев. Шеф Пентагона Пит Хегсет сообщил, что они находятся в критическом состоянии. Губернатор Западной Вирджинии Патрик Моррисси ранее утверждал, что раненые умерли в больнице, но позднее уточнил, что об их судьбе поступает противоречивая информация. После инцидента Белый дом находится в режиме изоляции.По словам президента США, ни одна страна не должна подвергаться такому риску для самого своего существования."Министерство внутренней безопасности уверено, что задержанный подозреваемый является иностранцем, который прибыл в нашу страну из Афганистана, адской дыры на земле. Его доставила администрация Байдена в сентябре 2021 года теми самыми печально известными рейсами, о которых тогда все говорили", – отметил Трамп.Американский президент заявил, что власти должны провести проверку каждого иностранца, приехавшего в США из Афганистана при Байдене и нужно выдворять тех, кому не место в стране. Также Трамп подчеркнул, что Вашингтон не будет терпеть нападения на закон и порядок со стороны людей, которые вообще не должны находиться в США. Американский лидер заверил, что злоумышленника ждет максимально возможное наказание. В то же время Пентагон мобилизует 500 дополнительных бойцов нацгвардии для отправки в столицу, сказал президент США.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Трамп выступил с обращением к нации после стрельбы у Белого дома

Трамп выступил с обращением к нации после стрельбы у Белого дома и ранения нацгвардейцев

06:43 27.11.2025 (обновлено: 06:59 27.11.2025)
 
© РИА Новости . Игорь Михалев / Перейти в фотобанкВашингтон. Белый дом
Вашингтон. Белый дом - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости . Игорь Михалев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Наибольшую угрозу для США представляют нелегальные мигранты, заявил президент Дональд Трамп в обращении к нации после стрельбы у Белого дома в Вашингтоне.
Накануне стало известно, что в Вашингтоне неизвестный открыл стрельбу в правительственном портале недалеко от Белого дома, в результате были ранены двое нацгвардейцев. Шеф Пентагона Пит Хегсет сообщил, что они находятся в критическом состоянии. Губернатор Западной Вирджинии Патрик Моррисси ранее утверждал, что раненые умерли в больнице, но позднее уточнил, что об их судьбе поступает противоречивая информация. После инцидента Белый дом находится в режиме изоляции.
"Эта атака подчеркивает основную угрозу национальной безопасности, стоящую перед нашей нацией. Прошлая администрация позволила проникнуть в страну 20 миллионам непроверенных и неизвестных иностранцев", – цитирует Трампа РИА Новости.
По словам президента США, ни одна страна не должна подвергаться такому риску для самого своего существования.
"Министерство внутренней безопасности уверено, что задержанный подозреваемый является иностранцем, который прибыл в нашу страну из Афганистана, адской дыры на земле. Его доставила администрация Байдена в сентябре 2021 года теми самыми печально известными рейсами, о которых тогда все говорили", – отметил Трамп.
Американский президент заявил, что власти должны провести проверку каждого иностранца, приехавшего в США из Афганистана при Байдене и нужно выдворять тех, кому не место в стране. Также Трамп подчеркнул, что Вашингтон не будет терпеть нападения на закон и порядок со стороны людей, которые вообще не должны находиться в США. Американский лидер заверил, что злоумышленника ждет максимально возможное наказание. В то же время Пентагон мобилизует 500 дополнительных бойцов нацгвардии для отправки в столицу, сказал президент США.
