Трамп выступил с обращением к нации после стрельбы у Белого дома
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Наибольшую угрозу для США представляют нелегальные мигранты, заявил президент Дональд Трамп в обращении к нации после стрельбы у Белого дома в Вашингтоне.Накануне стало известно, что в Вашингтоне неизвестный открыл стрельбу в правительственном портале недалеко от Белого дома, в результате были ранены двое нацгвардейцев. Шеф Пентагона Пит Хегсет сообщил, что они находятся в критическом состоянии. Губернатор Западной Вирджинии Патрик Моррисси ранее утверждал, что раненые умерли в больнице, но позднее уточнил, что об их судьбе поступает противоречивая информация. После инцидента Белый дом находится в режиме изоляции.По словам президента США, ни одна страна не должна подвергаться такому риску для самого своего существования."Министерство внутренней безопасности уверено, что задержанный подозреваемый является иностранцем, который прибыл в нашу страну из Афганистана, адской дыры на земле. Его доставила администрация Байдена в сентябре 2021 года теми самыми печально известными рейсами, о которых тогда все говорили", – отметил Трамп.Американский президент заявил, что власти должны провести проверку каждого иностранца, приехавшего в США из Афганистана при Байдене и нужно выдворять тех, кому не место в стране. Также Трамп подчеркнул, что Вашингтон не будет терпеть нападения на закон и порядок со стороны людей, которые вообще не должны находиться в США. Американский лидер заверил, что злоумышленника ждет максимально возможное наказание. В то же время Пентагон мобилизует 500 дополнительных бойцов нацгвардии для отправки в столицу, сказал президент США.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
