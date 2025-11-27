Рейтинг@Mail.ru
Солнце снова атакует: к Земле идет новая магнитная буря - РИА Новости Крым, 27.11.2025
Солнце снова атакует: к Земле идет новая магнитная буря
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Новая магнитная буря обрушится на Землю в ночь на пятницу, 28 ноября. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.В соответствии с дальнейшим прогнозом, новых магнитных бурь до конца декабря ожидать не следует: следующий шторм прогнозируют на 23 декабря, однако прогноз может измениться, уточнили в Лаборатории.В целом в 2025 году регистрируется самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле, заявляли ранее ученые.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Магнитные бури: как пережить – совет экспертаКрымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеМаксимум магнитных бурь за 12 лет: когда Солнце достигнет пика активности
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
19:23 27.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Новая магнитная буря обрушится на Землю в ночь на пятницу, 28 ноября. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
По данным ученых, геомагнитная буря невысокого уровня G1 обрушится на Землю в полночь и продолжит бушевать до трех часов ночи. Затем магнитосферный фон будет повышен до 9 часов утра, однако достигать красной штормовой отметки уже не будет.
В соответствии с дальнейшим прогнозом, новых магнитных бурь до конца декабря ожидать не следует: следующий шторм прогнозируют на 23 декабря, однако прогноз может измениться, уточнили в Лаборатории.
В целом в 2025 году регистрируется самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле, заявляли ранее ученые.
