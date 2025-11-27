https://crimea.ria.ru/20251127/solntse-snova-atakuet-k-zemle-idet-novaya-magnitnaya-burya-1151227123.html

Солнце снова атакует: к Земле идет новая магнитная буря

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Новая магнитная буря обрушится на Землю в ночь на пятницу, 28 ноября. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.В соответствии с дальнейшим прогнозом, новых магнитных бурь до конца декабря ожидать не следует: следующий шторм прогнозируют на 23 декабря, однако прогноз может измениться, уточнили в Лаборатории.В целом в 2025 году регистрируется самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле, заявляли ранее ученые.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Магнитные бури: как пережить – совет экспертаКрымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеМаксимум магнитных бурь за 12 лет: когда Солнце достигнет пика активности

